Pendik'te bir evde 10 silah bulundu! Polis ekipleri harekete geçti! Pendik'te havaya ateş açılması sonucu polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Çalışmanın devam ettiği sırada bir evin müştemilatında 10 silah ve çok sayıda fişek bulundu.

A+ A-

Pendik, Sapanbağları Mahallesi, Zafer Caddesi mevkiinde18 Haziran tarihinde havaya ateşler açıldı. Olay yerine orada bulunan mahalle sakinlerinin polisi araması sonucu polis ekipleri sevk edildi. Polisin havaya ateş açılması sonucu yürüttüğü çalışmada, bir evin müştemilatında 10 silah ve çok sayıda fişek bulundu. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da Sapanbağları Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki olaya ilişkin çalışma başlattı. SERBEST BIRAKILDI! Olay yeri incelemesi yapan ekipler, evin müştemilatında 1 adet tabanca gördü. Evde ve müştemilatta yapılan aramada, 6 kuru sıkı, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 100 adet 9 mm fişek, 550 adet 7.65 mm fişek, 13 av tüfeği fişeği, 50 kuru sıkı fişeği bulundu.

Gözaltına alınan A.G. (48) emniyetteki işlemlerinin ardından gönderildiği adliyede serbest bırakıldı.