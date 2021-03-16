Pendik'te böbrek sağlığı ve şeker hastalıkları konularına değinildi!

Böbrek sağlığı konusunda şeker hastalarını uyararak açıklamalar yapan Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Doç. Dr. Süleyman Köz, 12 Mart Dünya Böbrek Günü münasebetiyle sosyal medya üzerinden vatandaşlara Nefroloji konulu sağlık semineri düzenledi.

Pendik Belediyesi, 12 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında Nefroloji konulu sağlık semineri düzenleyerek böbrek sağlığı ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Doç. Dr. Süleyman Köz'ün anlatımıyla gerçekleşen seminerde böbrek hastalıkları konusunda konuşan Köz, böbreklerin tüm organlar için çok önemli fonksiyonlara sahip olduğunu belirterek “Böbrek yeterli çalışmazsa kalp damar hastalığına daha sık yakalanılır.” dedi.

ŞEKER HASTALIĞI BÖBREKLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Konuşmasında diyabet hastalarını uyaran Doç. Dr. Süleyman Köz, bu hastaların hiçbir şikayeti olmasa bile yılda en az bir defa böbreklerini kontrol ettirmeleri gerektiğini söyledi. Şeker hastalığının böbreğin en büyük düşmanı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Köz: “Hipertansiyon, obezite, fazla tuz alımı böbreklere zarar verir; ancak böbreklerin bozulmasına en çok neden olan hastalık diyabettir.” dedi.

''GÜNDE 5 GRAMDAN FAZLA TUZ ALMAYIN''

Böbreklere zarar veren bir diğer unsurun yüksek tuz alımı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Süleyman Köz: “Tuz derken sadece tuzluktaki tuz algılanmamalı. Yediğimiz zeytin, peynir ve ekmeklerin hepsi tuzlu. Günde 5 gramdan fazla tuz almayın.” şeklinde konuştu.