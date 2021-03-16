Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin yeni ilgi alanı olay oldu!Başkan Yazıcı'nın ile Sağlıkçıların yaptığı Karting Yarışı nefesleri kesti!AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak 2021? AÖF ikinci dönem sınavları online mı olacak?AÖF diploma ücreti 2021 ne kadar?Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'daPendik'te böbrek sağlığı ve şeker hastalıkları konularına değinildi!FOX TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'taGigi Hadid, yüzünü sakladığı kızını yanlışlıkta sosyal medyada gösterdiTV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yayımladı: Dünya genelinde okulların durumu nasıl?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik'te böbrek sağlığı ve şeker hastalıkları konularına değinildi!

Pendik'te böbrek sağlığı ve şeker hastalıkları konularına değinildi!

12 Mart Dünya Böbrek Günü'nde Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Doç. Dr. Süleyman Köz, Pendik Belediyesi sosyal medya hesabından düzenlenen seminerle vatandaşları böbrek hastalıkları konusunda bilgilendirdi.

Pendik'te böbrek sağlığı ve şeker hastalıkları konularına değinildi!

Böbrek sağlığı konusunda şeker hastalarını uyararak açıklamalar yapan Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Doç. Dr. Süleyman Köz, 12 Mart Dünya Böbrek Günü münasebetiyle sosyal medya üzerinden vatandaşlara Nefroloji konulu sağlık semineri düzenledi.

Pendik Belediyesi, 12 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında Nefroloji konulu sağlık semineri düzenleyerek böbrek sağlığı ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Doç. Dr. Süleyman Köz'ün anlatımıyla gerçekleşen seminerde böbrek hastalıkları konusunda konuşan Köz, böbreklerin tüm organlar için çok önemli fonksiyonlara sahip olduğunu belirterek “Böbrek yeterli çalışmazsa kalp damar hastalığına daha sık yakalanılır.” dedi.

Pendik'te böbrek sağlığı ve şeker hastalıkları konularına değinildi!

ŞEKER HASTALIĞI BÖBREKLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Konuşmasında diyabet hastalarını uyaran Doç. Dr. Süleyman Köz, bu hastaların hiçbir şikayeti olmasa bile yılda en az bir defa böbreklerini kontrol ettirmeleri gerektiğini söyledi. Şeker hastalığının böbreğin en büyük düşmanı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Köz: “Hipertansiyon, obezite, fazla tuz alımı böbreklere zarar verir; ancak böbreklerin bozulmasına en çok neden olan hastalık diyabettir.” dedi.

Pendik'te böbrek sağlığı ve şeker hastalıkları konularına değinildi!

''GÜNDE 5 GRAMDAN FAZLA TUZ ALMAYIN''

Böbreklere zarar veren bir diğer unsurun yüksek tuz alımı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Süleyman Köz: “Tuz derken sadece tuzluktaki tuz algılanmamalı. Yediğimiz zeytin, peynir ve ekmeklerin hepsi tuzlu. Günde 5 gramdan fazla tuz almayın.” şeklinde konuştu.

Pendik'te böbrek sağlığı ve şeker hastalıkları konularına değinildi!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT