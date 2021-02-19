Pendik'te çocuklar üzerinde artış gösteren skolyoz hastalığı üzerine konuşuldu!

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Yahya Güvenç, sosyal medya üzerinden yaptığı sunumda Skolyoz hastalığıyla (Omurga Eğriliği) ilgili bilgileri izleyicilere aktararak günümüzde çocuklarda sıklıkla görülen bu hastalığın sebebi, teşhisi ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Fazla bilgisayar ve telefon kullanımının çocuklarda skolyoz hastalığını artırdığını söyleyen Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Yahya Güvenç, Pendik Belediyesinin sosyal medya üzerinden düzenlediği sağlık seminerleri kapsamında konuyla ilgili bilgiler verdi. Dijital çağın çocuklarda skolyoz hastalığında büyük etkisi olduğuna değinen Güvenç, hastalığın sebebi, teşhisi ve tedavi yöntemlerini izleyicilerle paylaştı.

HASTALIKTA EN FAZLA ÇOCUKLAR ETKİLENDİ

Son yıllarda çocuklarda daha fazla bilgisayar ve telefon kullanımının arttığını buna karşın sportif faaliyetlerin de azaldığını belirten Doç. Dr. Yahya Güvenç: "Çocukların daha fazla pc ve telefon başında durmaları omuz eğriliklerini, sırt kamburluklarını artırdı. Sportif faaliyetlere daha az zaman ayırmaları da kas gelişimlerini olumsuz etkiledi. Bu durum tüm dünyada böyle. Dijital çağ çocuklarda skolyozu artırdı." dedi.

HER YAŞTA GÖRÜLEN HASTALIK: 'SKORLYOZ'

Omurga eğriliği olarak da bilinen skolyozun çocukların yanı sıra her yaşta görülebileceğini ifade eden Doç. Dr. Yahya Güvenç: "Çocukluk çağında başlayıp ileri yaşlarda da artabiliyor. Doğuştan da olabiliyor. Daha sonraları kas erimesiyle de ortaya çıkabiliyor. Yani her yaşta gelişebilen bir hastalık. " dedi.

EĞRİLİK İLERİYSE CERRAHİ MÜDAHALE ŞART

Sunumunda tedavi konusunda da bilgi veren Doç. Dr. Yahya Güvenç: "Tedavide eğriliğin açısına, hastanın yaşına bakarız. Sonrasında tedaviyi şekillendiririz. 40 dereceye kadar olan omurga eğriliklerini genelde ameliyat etmiyoruz. Gözlem yöntemiyle kas egzersizi veriyoruz. Eğrilik 20 derecenin üzerindeyse çocuklara korse tedavisi uyguluyoruz. 40 ve 50 derecenin üstünde ise cerrahi operasyon yapıyoruz." şeklinde bilgi verdi.

''AĞIRLIK ÇALIŞMAK SKOLYOZ YAPMAZ''

Skolyozla ilgili yanlış bilinenleri de anlatan Doç. Dr. Yahya Güvenç, sanıldığının aksine ağırlık çalışmanın ya da ağır bir yük kaldırmanın skolyoza neden olmadığını ifade ederek net bir şekilde "Ağırlık çalışmak skolyoz yapmaz." dedi.