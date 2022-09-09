Pendik'te Dünya Okuma Yazma Günü'ne özel etkinlik! Kemal Tahir Kütüphanesi'nde bir araya geldiler!

Pendik Belediyesi tarafından Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla Kemal Tahir Kütüphanesi'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Pendikli birçok gencin bir araya geldiği etkinlikte gençler en sevdiği kitaplar ile okuma etkinliği düzenledir. Etkinliğe katılan gençlere daha sonra çeşitli türlerde kitaplar da hediye edildi.

HER YIL FARKLI BİR KÜTÜPHANEDE ETKİNLİK

UNESCO tarafından kabul edilen ve her yıl 8 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla Pendik Belediyesi de farkındalık oluşturulması dolayısıyla her yıl ilçede bulunan farklı kütüphanelerde özel etkinlikler düzenliyor.