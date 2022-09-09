Pendik'te Dünya Okuma Yazma Günü'ne özel etkinlik! Kemal Tahir Kütüphanesi'nde bir araya geldiler!

Pendikli gençler Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla bir araya gelerek okuma etkinliği düzenlediler. Etkinliğe birçok genç katılım gösterdi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Pendik'te Dünya Okuma Yazma Günü'ne özel etkinlik! Kemal Tahir Kütüphanesi'nde bir araya geldiler!

Pendik Belediyesi tarafından Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla Kemal Tahir Kütüphanesi'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Pendikli birçok gencin bir araya geldiği etkinlikte gençler en sevdiği kitaplar ile okuma etkinliği düzenledir. Etkinliğe katılan gençlere daha sonra çeşitli türlerde kitaplar da hediye edildi.

HER YIL FARKLI BİR KÜTÜPHANEDE ETKİNLİK

UNESCO tarafından kabul edilen ve her yıl 8 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla Pendik Belediyesi de farkındalık oluşturulması dolayısıyla her yıl ilçede bulunan farklı kütüphanelerde özel etkinlikler düzenliyor.

Pendik'te Dünya Okuma Yazma Günü'ne özel etkinlik! Kemal Tahir Kütüphanesi'nde bir araya geldiler!Pendik'te Dünya Okuma Yazma Günü'ne özel etkinlik! Kemal Tahir Kütüphanesi'nde bir araya geldiler!Pendik'te Dünya Okuma Yazma Günü'ne özel etkinlik! Kemal Tahir Kütüphanesi'nde bir araya geldiler!Pendik'te Dünya Okuma Yazma Günü'ne özel etkinlik! Kemal Tahir Kütüphanesi'nde bir araya geldiler!Pendik'te Dünya Okuma Yazma Günü'ne özel etkinlik! Kemal Tahir Kütüphanesi'nde bir araya geldiler!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Dışarıdaki hayattan tamamen izole, dünyanın en ilkel ve vahşi toplumu : Sentinel Kabilesi
Dışarıdaki hayattan tamamen izole, dünyanın en ilkel ve vahşi toplumu : Sentinel Kabilesi
Bakan Kurum'dan sert sözler! "6'lı masa milletimizi tehdit ediyor"
Bakan Kurum'dan sert sözler! "6'lı masa milletimizi tehdit ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası konuştu! Terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası konuştu! Terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert çıktı
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi için konuştu: Müjdeleri art arda sıraladı!
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi için konuştu: Müjdeleri art arda sıraladı!
100 yıl önce çiçek açmıştı! İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlanıyor!
100 yıl önce çiçek açmıştı! İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlanıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda öğrencilere tam destek! Çocuklar için "Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri" hazırlandı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda öğrencilere tam destek! Çocuklar için "Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri" hazırlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkan turu sonrası önemli açıklamalar! Yunanistan'a hedefe koydu: "Onların anlayacağı dilden konuşuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkan turu sonrası önemli açıklamalar! Yunanistan'a hedefe koydu: "Onların anlayacağı dilden konuşuyoruz"
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar duyurdu! İstanbul'da 12 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma araçları ücretsiz olacak!
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar duyurdu! İstanbul'da 12 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma araçları ücretsiz olacak!