Pendik'te düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefesleri kesti!

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, Pendik Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Açık Basketbol Sahası'nda gerçekleşti. Büyük bir mücadeleye tanıklık edilen turnuva da gençler birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Final ve gösteri maçıyla ödül töreni ise yoğun yağış sebebiyle Yeşilbağlar Novi Pazar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Turnuvada Kadınlar 15 Yaş ve Üstü kategorisinde “Adres Spor”, Genç Erkekler 15-18 Yaş kategorisinde “500T”, Büyük Erkekler 19 Yaş ve Üstü kategorisinde ise “Jos Yedno”takımı birinci oldu.

KADINLAR KATEGORİSİ

1. ADRES SPOR

2. ETKİ

3. MOR MENEKŞELER

4. SUN FLOWER

GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ

1. 500 T

2. BİRAZ

3. BESYO

4. ELİTE

BÜYÜK ERKEKLER KATEGORİSİ

1. JOS YEDNO

2. KNOCK KNOCK

3. KUVAY-İ MİLLİYE

4. OLDCİTY

3 SAYI YARIŞMASI

1. ANES ADEMOĞULLARI

2. MUSTAFA İZZET ERSÖZ

4. ERCAN SARITAŞ

SMAÇ YARIŞMASI

1. TUFAN HAZAR ÖZDEMİR

2. HİDAYET TÜRKYILMAZ

3. MEHMET KAYGUN