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  3. Pendik'te düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefesleri kesti!

Pendik'te düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefesleri kesti!

Pendik Belediyesi tarafından gerçekleşen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, "Genç Erkekler 15-18 Yaş" ve "Büyük Erkekler 19 Yaş ve Üstü" kategorileriyle Yeni Mahalle Açık Basketbol Sahası'nda vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlendi. Turnuva sonunda kazananlara ödülleri Yeşilbağlar Novi Pazar Spor Kompleksi'nde verildi.

Pendik'te düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefesleri kesti!

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, Pendik Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Açık Basketbol Sahası'nda gerçekleşti. Büyük bir mücadeleye tanıklık edilen turnuva da gençler birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Final ve gösteri maçıyla ödül töreni ise yoğun yağış sebebiyle Yeşilbağlar Novi Pazar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Turnuvada Kadınlar 15 Yaş ve Üstü kategorisinde “Adres Spor”, Genç Erkekler 15-18 Yaş kategorisinde “500T”, Büyük Erkekler 19 Yaş ve Üstü kategorisinde ise “Jos Yedno”takımı birinci oldu.

Pendik'te düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefesleri kesti!

KADINLAR KATEGORİSİ

1. ADRES SPOR

2. ETKİ

3. MOR MENEKŞELER

4. SUN FLOWER

GENÇ ERKEKLER KATEGORİSİ

1. 500 T

2. BİRAZ

3. BESYO

4. ELİTE

Pendik'te düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefesleri kesti!

BÜYÜK ERKEKLER KATEGORİSİ

1. JOS YEDNO

2. KNOCK KNOCK

3. KUVAY-İ MİLLİYE

4. OLDCİTY

Pendik'te düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefesleri kesti!

3 SAYI YARIŞMASI

1. ANES ADEMOĞULLARI

2. MUSTAFA İZZET ERSÖZ

4. ERCAN SARITAŞ

SMAÇ YARIŞMASI

1. TUFAN HAZAR ÖZDEMİR

2. HİDAYET TÜRKYILMAZ

3. MEHMET KAYGUN

Okan Gül
Video Editörü


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