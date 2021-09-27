Pendik'te düzenlenen 6.Pendik Kitap Fuarı, kitapseverlerle yazarları buluşturdu!

Pendik'te 6. Pendik Kitap Fuarı'nda birçok kitapsever, okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor. Söyleşiler ve imza günlerinin yoğunlukta olduğu fuar, 3 Ekim'e kadar vatandaşların katılımına açık olacak.

6.Pendik Kitap Fuarı'nın açılışı Pendik Belediyesi tarafından 24 Eylül’de Pendik Sahil Meydanında gerçekleşti. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin katıldı.

''ASKIDA KİTAP VAR KAMPANYASIYLA FELAKETİ YAŞANAN OLKULLARA KİTAP GÖNDERECEĞİZ''

Kitap fuarında devam eden Askıda Kitap kampanyası hakkında konuşan Başkan Ahmet Cin "Fuarda gerçekleştirdiğimiz Askıda Kitap Var Kampanyası ile sel bölgesinde bulunan okullarımıza kitap göndereceğiz. Fuarımızda kitaplarla herkese ulaşmaya, dokunmaya çalışıyoruz. Fuarımızda bizleri yalnız bırakmayan Bakan Yardımcımıza da katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz.'' ifadelerinde bulundu.

VATANDAŞLAR SEVDİKLERİ YAZARLARLA BULUŞUYOR

Yüzlerce yayınevi ,sahaf ve 160’dan fazla yazar tek bir çatı altında toplandığı 6.Pendik Kitap Fuarında aynı zamanda söyleşiler ve imza günleri de gerçekleşiyor. Vatandaşlar sevdikleri yazarlarla buluşarak kitaplarını imzalatma fırsatı yakalıyor. Okurları ağırlayan kitap fuarı 3 Ekim’e kadar devam edecek.