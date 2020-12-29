Pendik'te “Edebiyat İklimi” programında Mehmet Akif Ersoy anlatıldı!

“Edebiyat İklimi” Programı’nın bu ayki konuğu olan Yazar Vehbi Vakkasoğlu “Mehmet Akif Ersoy” başlıklı programda Ersoy'un çocukluktan vefatına kadar yaşadığı süreci dinleyicilerle paylaştı.

''İLKOKULU BİTİRİRKEN ARAPÇA KONUŞUYOR''

Mehmet Akif Ersoy’unVefatının 84. Yılı münasebetiyle düzenlenen programda vatan şairinin özellikle çocukluk ve gençlik dönemine değinen Vehbi Vakkasoğlu: “Akif, yerinde duramayan enerjik bir çocuktu. Babası İpekli Tahir Efendi, o enerjiye eğitimine yönlendirdi. Öyle ki daha ilkokulu bitirirken Arapça konuşuyor, ortaokulda Farsça biliyordu. Lisedeyken ise Fransızca klasikleri aslından okuyabiliyordu. Üniversiteyi bitirince ise hafız oldu.” dedi. Çocuk ve gençlerde maneviyatın önemine dikkat çeken Vehbi Vakkasoğlu, Akif’in daha sonra çocukluğuyla ilgili olarak “Genç yaşımda iman selametiyle yetiştirilmeseydim içimde biriken enerjiyi tutacağım kanaatinde değildim.” dediğini söyledi.

''BABASI AKİF'DEKİ ENERJİYİ KEŞFETMİŞ''

Mehmet Akif Ersoy’un hareketli, enerji dolu çocukluk dönemini anlatan Vehbi Vakkasoğlu: “Akif, ilkokuldan geldiğinde çantayı fırlatıp neredeyse 10 metrelik ağaca tırmanırmış. İlkokul zamanlarında bir gün komşusu masal anlatıyor o da dinliyormuş. Kadıncağız hikayeyi anlata anlata uyuya kalmış. Akif de o esnada mangalın üstüne duran kestaneleri kadının elinin üstüne koymuş. Kadın çığlıkla uyanmış. Babası ‘Oğlum, ne yaptın?’ demiş. Akif de ‘Ama hikayeyi yarım bıraktı.’ cevabını vermiş. Babası Akif’deki enerjiyi keşfetmiş.” dedi.

''ADAM OLACAK ÇOCUK, OLDUĞU YERDE BOHÇA GİBİ DURMAZ''

Yaklaşık iki saat süren sohbet programında Mehmet Akif Ersoy’un enerji dolu çocukluğunu örnek göstererek günümüzün pedagoglarını da eleştiren Vehbi Vakkasoğlu: “Bugün modern pedagoglar maddeci, batı kafasıyla hareket ettiği için çocuklarımızı telef ediyoruz. O günkü hareketliliğiyle Akif, bugün çocuk olsa anne-babası pedagoga gönderirdi. Halbuki adam olacak çocuk, olduğu yerde bohça gibi durmaz.” şeklinde konuştu.