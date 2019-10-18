Pendik'te Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

“Romanlarla İstanbul” paneli Pendik Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Panelin sonunda ödülleri Türk Edebiyatının seçkin isimlerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi.

Edebiyat Festivali kapsamında organize edilen “Romanlarla İstanbul” Paneli, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Nuri Sincanlı’nın yaptığı panelde konuşan Mehmet Narlı, Ahmet Sarı, Abdullah Harmancı, Turgay Anar ve Mehmet Sabri Genç, Genç Cumhuriyet Dönemi yazarlarının romanlarındaki İstanbul’u anlattı. Katılımın yoğun olduğu panelin sonunda ise edebiyat ödülleri sahiplerini buldu. Ödülleri usta yazarlara Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi.

Panelistler arasında en çok Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur” adlı romanı konuşuldu. Turgay Anar, Huzur adlı romanı günümüz insanlarının okumakta zorlanma sebebini şehir hayatındaki hızlı koşuşturmaya bağlayarak “Günümüz insanı çok yalnız. Bir yerlere koşmak zorunda hissediyoruz, kendimizi. Zaman hızlı akıyor. Tanpınar da bunun farkındaydı. Belki de bu yüzden romanındaki karakterin 24 gününü 400 sayfaya yaydı.” dedi.

Başkan Ahmet Cin: “Kültür-sanatta çıtayı yükseltmeye gayret ediyoruz.”

“Romanlarla İstanbul” Paneli’nin sonunda ise Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu. Hikaye kategorisinde Hüseyin Su, denemede İbrahim Tenekeci, şiirde Süleyman Unutmaz, romanda Kadir Daniş ve Pendik Edebiyat Festivali Özel Ödülüne ise Ali Emre layık görüldü. Ödülleri ustalara Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi. Sanatseverlere seslenen Başkan Ahmet Cin, her yıl sanatta daha iyi olmak istediklerini belirterek “Pendik’te ezelden beri sanatsal ve kültürel faaliyetler yapılıyor. Biz de bu faaliyetleri, çıtayı yükselterek devam ettirmenin gayreti içindeyiz.” dedi.