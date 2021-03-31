Pendik'te hijyen paketi dönemi başlıyor!

Yaşanan pandemi sürecinde koronavirüs ile mücadele çalışmalarını durmaksızın sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri, vatandaşların kapılarını çalarak hijyen paketi dağıtmaya ve maske mesafe ve temizlik kuralını tekrar hatırlatmaya devam ediyor.

İlçe genelinde Covid-19 önlemleri kapsamında yürütülen çalışmalar artıyor. Yeni başlatılan uygulamada ekipler mahalle mahalle gezerek evlerin kapısını çalıyor ve Hijyen Paketi hediyesini takdim ediyor. Tüm hanelere dağıtılan pakette maske, kolonya ve anahtar askısı yer alıyor. Evlerinde bulunmayan vatandaşlar da unutulmayarak hediyeleri kapılarına bırakılıyor.

İHTİYAÇLAR VE TALEPLER NOT ALINIYOR

Hediyeleri verilirken vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları da not alınarak ilgili birimlere iletiliyor. İlk gün belediye ekiplerine Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet ederek Hijyen Paketi hediyelerini takdim eden Başkan Ahmet Cin vatandaşların isteklerini de dinledi.

''BUGÜN YENİ BİR KAMPANYA BAŞLATIYORUZ''

Hijyenin pandemide bulaşma riskini azaltmada çok önemli rol oynadığına değinen Başkan Ahmet Cin uygulama hakkında “Pandeminin yeniden zirveye çıkması ile ilgili belirtilerinin olmasından dolayı bugün yeni bir kampanya başlatıyoruz ve tüm hanelerimize girmek üzere Pendik'te 290 bin bağımsız bölüm var. 290 bin bağımsız bölüme ulaştırmak üzere bir hijyen paketi hazırladık.” dedi.