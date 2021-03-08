Pendik'te ilk sanal sergi sanatseverlerle buluştu!

Yerebatan Sarnıcı’ndan Beykoz Yuşa Tepesi’ne birçok çizimi sanatseverlerle buluşturan “İstanbul’un Efsaneleri” sergisi, Pendik Belediyesi açtığı ilk sanal sergiyle gösterime girdi. Sergi ay sonuna kadar açık olurken sergi.pendik.bel.tr adresinden ulaşılıyor.

Koronavirüs dolayısıyla dijital teknolojilere ağırlık veren Pendik Belediyesi, Sanat Tarihçisi İsmail Erdoğan’ın küratörlüğünde Ressam Ömer Faruk Boyacı’nın çizimlerinin yer verildiği ilk sanal sergisini açtı.

25 EFSANENİN HİKAYESİ ANLATILIYOR

“İstanbul’un Efsaneleri” isminin verildiği sergi Yerebatan Sarnıcı, Fatih’in İstanbul’u Kuşatması, Ayasofya ve Şile’nin Ağlayan Kayaları gibi İstanbul’a ait 25 efsanenin hikayesini içinde bulunduracak. Tablolardaki seslendirmeler ile ziyaretçileri ağırlayan “İstanbul’un Efsaneleri” sergisi, 2 ayrı dijital salonuyla ve basit, gerçekçi arayüzüyle ziyaretçilere gerçek bir salon hissiyatını veriyor.