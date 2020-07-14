Pendik’te intihar! Şizofreni hastası 7. kattan aşağı atladı

Pendik’te 14:20 sularında meydana gelen olayda 69 yaşlarında şizofreni hastalığı olduğu öğrenilen ve kardeşleriyle kalan Mehmet Pir isimli vatandaş, oturduğu apartmanın en üst katından intihar etti.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis, çevredeki güvenliği sağlamalarının ardından sağlık ekipleri yerde yatan Pir’e gerekli müdahalelerde bulundu.

Olay yerine gelen Mehmet Pir’in tanıdıkları ise yakınlarının yerde yatan cansız bedenini görmelerinin ardından gözyaşlarına boğuldu.