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  3. Pendik'te kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

Pendik'te kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

Pendik’te eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı bulunan Göksal Koca, zorla girdiği evde Arzu İlhan Koca'yı 9 defa bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından bir süre sonra karakola giderek teslim olan Koca, ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.

Pendik'te kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

Bahçelievler Mahallesinde yaşanan kan donduran olayda, 39 yaşındaki Arzu İlhan Koca ilk evliliğinden olan 2 çocuğu ile birlikte Göksal Koca ile yaşamaya başladı. Resmi nikahlı olan çiftin arasında iddiaya göre bir süre sonra çocuklar nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başlandı.

Eşinden şiddet görmeye başlayan Arzu İlhan Koca uzaklaştırma kararı aldı. Ocak ayından bu yana uzaklaştırma kararı bulunan Göksal Koca zorla eve girerek çocukların gözü önünde eşini defalarca bıçakladı.

Sesler üzerine eve gelen komşular dehşet bir manzara ile karşılaştı. Katil, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Göksal Koca ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Koca, emniyetteki ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öğrendiği için tartıştıklarını ve olay günü de bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Göksal Koca işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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