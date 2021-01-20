Pendik'te kışlık mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı!

“Kışlık Mont ve Bot Kampanyası” kapsamında Pendik Gönüllüleri ekibi, hayırseverler tarafından alınan bot ve montları kullanıma hazır hale getirdikten sonra ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmaya devam ediyor.

Pendik Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Pendik Gönüllüleri tarafından “1 mont, bot bağışla 1 gönül kazan sloganıyla başlattığı “Kışlık Mont ve Bot Kampanyası” hayırseverlerden büyük ilgi gördü. Kampanya kapsamında hayırseverlerin destekleriyle 1500 bot ve 1300 mont toplandı.

BOTLAR VE MONTLAR DAĞITIMA HAZIR HALE GETİRİLDİ

Gelen botlar ve montlar hazırlanarak tek tek paketlendi. Pendik Gönüllüleri gelen bot ve montları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya başladı. Yeni mont ve botlarına kavuşan çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.