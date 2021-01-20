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  3. Pendik'te kışlık mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı!

Pendik'te kışlık mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı!

Hayırsever vatandaşların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çalışmalarına aralıksız devam eden Pendik Gönülleri, “Kışlık Mont ve Bot Kampanyası” kapsamında alınan 1500 bot ve 1300 montu ihtiyaç sahipleri çocuklara teslim etti.

Pendik'te kışlık mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı!

“Kışlık Mont ve Bot Kampanyası” kapsamında  Pendik Gönüllüleri ekibi, hayırseverler tarafından alınan bot ve montları kullanıma hazır hale getirdikten sonra ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmaya devam ediyor.

Pendik Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Pendik Gönüllüleri tarafından “1 mont, bot bağışla 1 gönül kazan sloganıyla başlattığı “Kışlık Mont ve Bot Kampanyası” hayırseverlerden büyük ilgi gördü. Kampanya kapsamında hayırseverlerin destekleriyle 1500 bot ve 1300 mont toplandı.

Pendik'te kışlık mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı!

BOTLAR VE MONTLAR DAĞITIMA HAZIR HALE GETİRİLDİ

Gelen botlar ve montlar hazırlanarak tek tek paketlendi. Pendik Gönüllüleri gelen bot ve montları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya başladı. Yeni mont ve botlarına kavuşan çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Pendik'te kışlık mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı!Pendik'te kışlık mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı!Pendik'te kışlık mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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