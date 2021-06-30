Pendik'te kongre heyecanı! Kent Konseyi başkanı Süleyman Yılmaz

Pendik Kent Konseyi 2021 Yılı Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongre sonucunda Süleyman Yılmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

PROJE SUNMAYA DEVAM EDECEKLER

Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan Pendik Kent Konseyi 2021 Yılı Olağan Kongresi’ne Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kaymakam Dr. Hülya Kaya, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda STK katıldı. Divan Başkanlığını Bülent Aydın’ın yaptığı kongrede seçime tek aday olarak katılan Süleyman Yılmaz yeniden Kent Konseyi Başkanlığına seçildi. Süleyman Yılmaz: “Bizleri yeniden göreve seçtiğiniz için teşekkür ederim.” diyerek belediye meclisine proje sunmaya devam edeceklerini söyledi.

MAHALLELERDE ÇOCUK OYUNU SOKAKLARI

Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz’ı tebrik eden Belediye Başkanı Ahmet Cin, kent konseyine desteklerinin süreceğini vurguladı. Bugüne kadar yapılan çalışmalardan bahsederek çocuk oyunları sokağı projesine değinen Başkan Ahmet Cin: “Çocuk oyunları sokağı fikri kent konseyinden geldi. Esenler Mahallesi’nde yaptık. İkincisine başladık, uygun olan mahallelere yapacağız. Bu konsept güzel oldu.” dedi.