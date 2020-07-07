Pendik'te kütüphaneler normalleşme süreci kapsamında hizmete açıldı!

Pendik Belediyesi tarafından koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında 29 Haziran itibariyle kütüphanelerini açtı. Kapasitelerinin yarısı kadar misafir kabul edecek olan kütüphanelere maske ve mesafe zorunluluğu getirildi.

29 Haziran itibariyle Pendik Belediyesine ait 12 kütüphane yeniden hizmete girdi. Pandemi süreci nedeniyle kütüphaneye gelen misafirlerin sağlığı için bazı kurallar getirildi. Buna göre; tüm kütüphanelere girişte ateş ölçülecek. Maskesiz kimse alınmayacak.

Misafirlerin isimleri giriş ve çıkış saatleriyle birlikte kayıt edilecek. Tüm kütüphanelerde oturma düzeni en az birer metre arayla olacak. Grup ders çalışılmasına izin verilmeyecek.

Alınan önlemler kapsamında misafirlere kitapları görevliler verecek. Okuyucuya teslim edilen kitaplar iade alındıktan sonra 3 gün ayrı bir depoda tutulacak. Ayrıca tüm kütüphaneler kapasitelerinin yarısı kadar misafir kabul edecek. Alınan tüm bu önlemler sayesinde Pendikliler kütüphanelere gelerek sağlıklı bir ortamnda huzur içinde ders çalışıp kitap okuyabilecekler.