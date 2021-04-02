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  3. Pendik'te neşeli dostların yarışları başlıyor!

Pendik'te neşeli dostların yarışları başlıyor!

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü sebebiyle Pendik Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda hizmete giren Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı'nda 4 gün süren kedi ve köpeklerin yarıştığı bir etkinlik düzenleyecek. Evcil hayvan bakan ve hayvansever Pendikli vatandaşların katılacağı yarışmanın sonuçları 9 Nisan'da belli olacak.

Pendik'te neşeli dostların yarışları başlıyor!

Pendik Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nden dolayı Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı'nda hayvanseverlerin evcil hayvanlarıyla katılabileceği bir etkinliğe imza atacak. 5-6-7-8 Nisan’da sürecek yarışmanın sonucunda kazananlar evcil hayvan ürünleri kazanacak.

Yarışma ilçeye kedi ve köpeklerin eğitilmeleri ve eğlenceli vakit geçirilmesi için geçtiğimiz sene yapılan Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı’nda gerçekleşecek. Yarışmaya en geç 8 Nisan Saat 16.00’ya kadar evcil hayvan aşı kartıyla başvuru yapılabilecek. 4 gün sürecek olan yarışmanın kazananı 9 Nisan’da duyurulacak. Evcil hayvan bakan ve hayvansever Pendikli vatandaşlar yarışmaya katılabilecek. Kedi ve köpeklerin yeteneklerini ve güzelliklerini yarıştırdığı etkinlik kazananları birçok hediyeyle evlerine dönecek.

Pendik'te neşeli dostların yarışları başlıyor!

KOMUTLARA 1 DAKİKA BOYUNCA UYMAK GEREKECEK

Dur, otur, yat ve bekle gibi temel komutlara en az 1 dakika boyunca uyması, köpeğin eğitmenine dikkati ve motivasyonu yarışmaya katılacak köpeklerde aranan özelliklerden. Kediler ise tüy bakımı, tüylerinde temizlik ve parlaklık, tırnak bakımı ve uysallıklarına göre değerlendirilecek. Yarışmanın jürisi ise Veteriner Hekim, Köpek Eğitmeni, Hayvan Hakları Kent Konseyi Personeli ve Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü’nden oluşacak.

Pendik'te neşeli dostların yarışları başlıyor!

KÖPEKLERDE

Birinciye

1 Adet Köpek Şampuanı

1 Adet Tırnak Makası

1 Adet Kısa Mesafe Gezdirme Kayışı

1 Adet Tasma

1 Adet Uzun Mesafe Makaralı Sevk Kayışı

İkinciye

1 Adet Köpek Şampuanı

1 Adet Tırnak Makası

1 Adet Kısa Mesafe Gezdirme Kayışı

1 Adet Tarak (Tımar Fırçası)

Üçüncüye

1 Adet Köpek Şampuanı1 Adet Tarak (Tımar Fırçası)

Pendik'te neşeli dostların yarışları başlıyor!

KEDİLERDE

Birinciye

1 Adet Kedi Şampuanı

1 Adet Tırnak Makası

1 Adet Kedi Tasması

1 Adet Tırmalama Tahtası

İkinciye

1 Adet Kedi Şampuanı

1 Adet Tırnak Makası

1 Adet Tırmalama Tahtası

Üçüncüye

1 Adet Kedi Şampuanı

1 Adet Tırnak Makası 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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