Pendik'te öğretmenler masa tenisi turnuvasında kıyasıya yarıştı

Kadın ve erkek olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılan Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası Şehit Burhan Öner Spor Kompleksinde gerçekleşti. Anne ve babalarını desteklemeye gelen minikler ise turnuvada eğlenceli dakikaların yaşanmasına vesile oldu.

Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenler arasında masa tenisi turnuvası düzenledi. Sülüntepe Mahallesi Şehit Burhan Öner Spor Kompleksinde düzenlenen turnuva kadın ve erkek olmak üzere 2 ayrı kategoride yapıldı. Turnuvada, ilk 4’e girenlere çeşitli hediyeler, katılan tüm yarışmacılara da hatıra madalyası verildi. Ayrıca tüm katılımcılara Pendik Belediyesi Spor Tesislerinde geçerli 3 aylık fitness üyeliği hediye edildi. Turnuvanın ilgi odağı ise anne ve babalarını desteklemeye gelen minikler oldu. Öğretmenler, organizasyonla ilgili memnuniyetlerini dile getirirken turnuvanın her yıl yapılması dileğinde bulundu.

Yarışma sonucunda kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye girenler şu şeklide sıralandı:

Kadınlar

1. Ayşe Güzel (Abdullah Acar Ortaokulu)

2. Delal Karademir (Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi)

3. Şeyma Saltabaş (Fatma Gözen Eralp Ortaokulu)

4. Bahar Cesur (Artukbey İlkokulu)

Erkekler

1. Muhammed Yazısı (Ali Yakup Cenkçiler Anadolu İmam Hatip Lisesi)

2. Özgürcan Tosun (Fuat Köprülü İlköğretim Okulu)

3. Berker Yiğiter (Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi)

4. Resul Yüksel (Rasim Özderen Anadolu Lisesi)