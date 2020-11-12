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  3. Pendik'te sigara içmenin yasak olduğu cadde ve sokaklar belli oldu!

Pendik'te sigara içmenin yasak olduğu cadde ve sokaklar belli oldu!

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede 12 Kasım Perşembe gününden itibaren cadde ve sokaklarda, meydan ve duraklarda sigara içmenin yasaklamasının ardından Pendik Kaymakamlığı ilçe genelinde sigara içilmesi yasak olan yerler hakkında bilgi verdi.

Pendik'te sigara içmenin yasak olduğu cadde ve sokaklar belli oldu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta sigara içilmesine getirilen yasağın ardından Pendik Kaymakamlığı tarafından yayımlanan bildiri de Pendik'te sigara içilmesi yasak olan cadde, sokak ve meydanlar açıklandı. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilecek." ifadeleri kullanılmasının ardından çalışmalara başlayan Pendik Kaymakamlığı ilçedeki tedbirleri sıkılaştırarak denetimleri arttırdı. 

Pendik'te sigara içmenin yasak olduğu cadde ve sokaklar belli oldu!

PENDİK'TE SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU O YERLER

Pendik Kaymakamlığı'ndan alınan verilere göre sigara yasağının getirileceği yerler;

CADDE

Fevzi Çakmak Caddesi,

İsmetpaşa Caddesi,

19 Mayıs Caddesi (23 Nisan Caddesi ile Erol Kaya Caddesi arası),

Gazipaşa Caddesi,

Deniz Caddesi (D100 Yanyol ve E-5 Yanyolu Caddesi Arası 9

SOKAK 

Hisarcık Sokak,

Cavitpaşa Sokak,

Kübra Sokak,

Altın Yunus Çıkmazı Sokak,

Değerli Sokak,

Mesnevihan Sokak,

Dilden Sokak,

Ece Sokak,

Vicdan Sokak,

Hattat Rakım Sokak

MEYDAN

Sahil Meydanı

Bu bilgilerin yanında toplu taşıma duraklarında da sigara içme yasağı getirildiği açıklandı.

Pendik'te sigara içmenin yasak olduğu cadde ve sokaklar belli oldu!

Okan Gül
Video Editörü


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