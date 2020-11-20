Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak akaryakıt istasyonları açıklandı!

Pendik Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 21-22 Kasım tarihlerinde hizmete açık olan akaryakıt istasyonları belli oldu.

Pendik Kaymakamlığı'nın resmi internet sayfasında 21 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak akaryakıt istasyonlarının listesi yayımlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak. İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

21.11.2020 CUMARTESİ SAAT: 20:00 İLE 22.11.2020 PAZAR SAAT: 10:00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1- AYTEMİZ PETROLCÜLÜK A. Ş. YEŞİLBAĞLAR MAH. D 100 KARAYOLU NO: 2 (216) 353-8616 AYTEMİZ

2- TANKAR ENERJİ PETROL OTOMOTİV İNŞAAT GIDA TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BAHÇELİEVLER MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO: 35/A (555) 706-1873 BP PETROL

3- DEFNE İNŞAAT TAAHHÜT PETROL SAN. EĞİTİM DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. KAYNARCA MAH. SAHİL BULVARI CAD. NO:67 (216) 392-9231 BP PETROL

4-TUSEM PETROL ENERJİ NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BATI MAH. EROL KAYA CAD. NO: 17 (216) 584-6014 CLASS PETROL

5- KÜRÜM PETROL TİC. LTD. ŞTİ. ÇINARDERE MAH. OLİMPİYAT CAD. NO: 60 (216) 387-2727 OPET

6- PENDİK PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ. TUR. GIDA TİC. LTD. ŞTİ. DOĞU MAH. AYDINLI YOLU CAD. NO: 43 (216) 483-4986 OPET

7- SAVAŞ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GÜZELYALI MAH. EGEMEN SOK. NO: 1/A (216) 392-0080 OPET

8- MAY PETROL ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A. Ş. KAVAKPINAR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO: 214 (216) 596-4245 OPET

9- SAVAŞ PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. NO: 282 (216) 378-5900 OPET

10- PORT ENERJİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. YENİŞEHİR MAH. ANKARA CAD. NO: 409 (216) 702-1510 OPET

11- ARASENA ENERJİ PETROL İNŞ. OTO. TUR. GIDA SAN. VE TİC. A. Ş. FEVZİ ÇAKMAK MAH.MİMAR SİNAN CAD.NO:21 (216) 397-0901 PETROL OFİSİ

12- MİRAP ULUSLARARASI NAK. TUR. OTOM. AKARYAKIT SAN. VE TİC. A. Ş. VELİBABA MAH. YAKACIK CAD. NO: 81 (216) 307-8181 PETROL OFİSİ

13- MULTİNET FİLO HİZMETLERİ A. Ş. BAHÇELİEVLER MAH. LEMAN SOKAK NO: 15 (216) 375-2122 SHELL PETROL

14- FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEVFİK İLERİ CAD. NO: 54 (216) 597-0845 SHELL PETROL

15- AK PETROL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YAYALAR MAH. ANKARA CAD. NO: 171 (216) 307-9817 SHELL PETROL

16- NİHAT KONDUMER PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ. YENİ MAH. ABDÜLHALİK RENDA CAD. NO: 14 (216) 354-0659 SHELL PETROL

17- HBK AKARYAKIT OTO.TUR.GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. NO: 380 (216) 378-6077 TOTAL

18- GÖRPET PETROL ÜRÜN. İNŞAAT VE OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YEŞİLBAĞLAR MAH. D 100 CAD. No: 16/A (216) 387-9653 TOTAL

19- ÇINAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞ. TARIM VE HAYV. SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. BAHÇELİEVLER MAH. NAZIM HİKMET CAD. NO: 70 (216) 511-1402 TÜRK PETROLLERİ

20- MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL İNŞ. SAĞLIK GIDA VE TİC. LTD. ŞTİ. YENİŞEHİR MAH. DEDEPAŞA CAD. NO: 21 (216) 482-5011 OPET

22.11.2020 PAZAR SAAT: 20:00 İLE 23.11.2020 PAZARTESİ SAAT: 05:00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1- GÜNER PETROL İNŞ.MÜT. VE NAK. SAN. VE TİC. A. Ş. BAHÇELİEVLER MAH. ADNAN MENDERES BUL. NO. 32 (537) 866-3750 TÜRK PETROLLERİ

2- KOYUNCUOĞLU AHŞAP SANAYİ TİCARET A. Ş. BAHÇELİEVLER MAH. D-100 BULVARI NO: 32 (216) 354-3390 OPET

3- MARİN PETROL ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BATI MAH. GEZİ BOYU CAD. NO: 82 (216) 354-0165 SHELL PETROL

4- SEL PETROL İNŞ.GIDA .MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇINARDERE MAH. ANKARA CAD. NO: 53 (216) 379-9177 OPET

5- ALFA PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A. Ş. ÇINARDERE MAH. GÖNENLİ MEHMET EFENDİ CAD. NO: 89 (216) 598-2177 TOTAL

6- ABDÜLMECİT MODOĞLU İNŞ SAN. TİC. A. Ş. DOĞU MAH. E-5 YANYOL CAD. NO: 32 (542) 410-0288 PETROL OFİSİ

7- ESENYALI MAH. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:1 (216) 494-3850 PETROL OFİSİ

8- AKGÜNLER AKARYAKIT GIDA İNŞAAT TEKSTİL NAK. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ. FEVZİ ÇAKMAK MAH. BEDİÜZZAMAN CAD. NO: 1 (532) 445-8533 PETROL OFİSİ

9- ÜÇEL OTOMOTİV VE İNŞAAT A. Ş. FEVZİ ÇAKMAK MAH.TEVFİK İLERİ CAD.NO:40 (216) 396-9756 SHELL PETROL

10- LUKOİL İSTASYON İŞLETMECİLİĞİ LTD. ŞTİ. GÜZELYALI MAH. SAHİL CAD. NO: 187 (216) 392-0743 LUKOİL

11- EKKA PETROL TUR. NAK. İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HARMANDERE MAH. ANKARA CAD. NO: 484 (216) 482-6364 OPET

12- ZİYADE PETROL ÜRÜNLERİ GIDA OTO İNŞ.VE TAAH. SAN. VE TİC. A . Ş. KAYNARCA MAH. D 100 KARAYOLU NO: 70 (216) 511-1818 OPET

13- BOZKAN PETROLCULUK NAKLİYAT GIDA OTO. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. KAYNARCA MAH. E-5 YAN YOLU CAD. NO:178 A (216) 511-2051 BP PETROL

14- BOZOK PETROLCÜLÜK VE TİC. A. Ş. KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. NO : 275 /1 (216) 595-1086 OPET

15- GLOBAL İNŞ.AKARYAKIT YAT. TİC. LTD. ŞTİ. KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. NO: 432 (216) 378-8717 BP PETROL

16- RUMELİ PETROL NAKLİYE GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORTA MAH. TEVFİK İLERİ CAD. NO:30 (216) 533-1639 OPET

17- SENEGER PETROL ÜRÜNLERİ GÜVENLİK NAKLİYAT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. ŞEYHLİ MAH. KAYNARCA CAD. NO: 1 (216) 595-1342 SHELL PETROL

18- NERGİS BENZİN İSTASYON İŞLETMECİLİĞİ A. Ş. VELİBABA MAH .HUKUKÇULAR CAD. NO: 17 (216) 392-3000 ENERJİ PETROL

19- AYTEMİZ GAZ TİC. A. Ş. VELİBABA MAH. ANKARA CAD. NO: 174 (216) 307-5024 AYTEMİZ

20- MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL İNŞ. SAĞLIK GIDA VE TİC. LTD. ŞTİ. YENİŞEHİR MAH. DEDEPAŞA CAD. NO: 21 (216) 482-5011 OPET

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

i) Sebze/meyve toptancı halleri.