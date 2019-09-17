Pendik'te trafiği rahatlatmak için yeni adım atıldı

Önümüzdeki yıl bitirilerek hizmete girmesi hedeflenen Kavakpınar Araç Alt Geçidi için çalışmalara başlandı. 200 metrelik alt geçidin bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltması bekleniyor.

Kavakpınar Araç Alt Geçidi yapımında önemli bir aşamaya gelindi. Proje kapsamında inşa edilecek alt geçit için ilk kazık vuruldu. Çalışmalar kapsamında havaalanı yolunda bazı şeritler geçici olarak kapatıldı.

Havaalanı-TEM Bağlantı Yolu’nun altında yaklaşık 200 metre uzunluğunda inşa edilecek alt geçit tamamlandığında iki gidiş iki geliş olmak üzere 4 şeritli olarak hizmet verecek. Kavakpınar Araç Alt Geçidinin önümüzdeki yıl bitirilerek hizmete girmesi hedefleniyor.

Havaalanı yolundan mahallelere doğrudan geçiş olacak

Kavakpınar Araç Alt Geçidi’nin hizmete girmesiyle Kavakpınar ve Orhangazi Mahalleleri doğrudan birbirine bağlanacak, aynı zamanda havaalanı yolundan mahallelere doğrudan geçiş olacak. Bu sayede Çamçeşme, Güllübağlar ve Esenler Mahalleleri arasındaki geçişler de kısalacak.

En önemlisi ise bölgede hizmete giren Garanti Bankası Operasyon Merkezi nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçilecek. Orhangazi Mahallesi’nden E-5’e çıkış zamanı azalacak.