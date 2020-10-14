Pendik'te Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Özel Sergisi sanatseverlerle buluştu!

Toplam 59 eserin tanıtıldığı Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Özel Sergisi, Sanatçı Hikmet Barutçugil’in de katılımıyla Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde vatandaşlarla buluştu.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, pandemi sürecine değinerek “Zor bir süreç yaşıyoruz. Sanattan vazgeçmeyerek böyle bir etkinlik yapalım istedik.” dedi. Kültür sanatın Pendik’in ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleyen Başkan Ahmet Cin: “Ne varsa Pendik’te var sloganı içi boş bir slogan değil. Kültürde önemli faaliyetler yapıyoruz. Öyle ki 2019 yılında 895 program yapmışız. İnşallah, bu süreçte de yenileri gelecek.” dedi.

SANATÇILAR ESERLERİNDE SINIRLARINI ZORLADI

Türk Tezyini Sanatlarının Unutulmaz Üstadı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’e ithaf edilerek hazırlanan ve bir ayboyunca açık kalacak Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Özel Sergisi, yerli ve yabancı sanatçılar dikkat çeken çalışmalara imza attı. Bu eserler arasında Rus asıllı sanatçı Ariadna Özmeriç’in “Akdeniz” isimli eseri yer aldı. Ahşap, Cam Mozaik, Akrilik Boya kullanan sanatçı eserinde atık çini parçalarını kullandı. Dikkat çeken bir diğer eser ise Emine Navruz’un minyatürü oldu. “Notadan Şehirler” adlı eserinde sanatçı simgesel yapılarını notaya dökerek sıradışı bir esere imza attı.

KENDİ KÜLTÜRÜMÜZÜ NESİLLERE NAKLETMELİYİZ

Sergiye katılan sanatçılar arasında Ebru sanatının duayenlerinden Hikmet Barutçugil de yer aldı. Tatar Prensesi Süyümbike adlı eseriyle sergiye katılan Barutçugil, eseri önünde bir konuşma yaparak “Medeniyetler, kültür ve sanatla oluşur. İthal kültür değil, kendi kültürümüzü nesillerle nakletmeliyiz.” diyerek geleneksel sanatçılara desteğinden dolayı Pendik Belediyesine teşekkür etti.