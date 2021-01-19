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  3. Pendik'te Uzman Doktor Mehmet Emin Çakır, migren tanı ve tedavisini anlattı!

Pendik'te Uzman Doktor Mehmet Emin Çakır, migren tanı ve tedavisini anlattı!

Pendik Belediyesi sosyal medyada hesabı Facebook üzerinden Pendik Yüzyıl Hastanesi Uzman Doktoru Mehmet Emin Çakır, canlı yayınla “Migren Tanı ve Tedavisi” konulu bir seminer düzenlendi. Vatandaşları ağrı ataklarında gelişigüzel kullanılan ilaçlar konusunda uyaran Çakır, konuyla ilgili detayları anlattı.

Pendik'te Uzman Doktor Mehmet Emin Çakır, migren tanı ve tedavisini anlattı!

Pendik Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden düzenlenen sağlık seminerleri kapsamında Uzman Doktor Mehmet Emin Çakır, canlı yayında yaptığı seminerde “Migren Tanı ve Tedavisi” ile ilgili önemli bilgilere yer verdi.

Pendik Belediyesinin Facebook hesabı üzerinden yapılan canlı yayında migrenin belirtilerinin tek ya da iki taraflı zonklayıcı baş ağrısı, ağrı olduğunda ışık ya da sesten rahatsız olma ve bu ağrıya bulantı veya kusmanın eşlik etmesi olduğunu söyledi.

BOTOKS TEDAVİLER ARASINDA YER ALIYOR

Migren tedavisine yönelik de bilgi veren Uzman Doktor Mehmet Emin Çakır: “Haftada 2-3 defa migren atağı geçirenlere botolinium toxin yani botoks ya da sinir blokaj tedavisi uyguluyoruz. Ayda 4-5 defa atak geçiren hastalara ise ilaç tedavisi öneriyoruz.” dedi.

Pendik'te Uzman Doktor Mehmet Emin Çakır, migren tanı ve tedavisini anlattı!

GELİŞİ GÜZEL İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT

Migren tedavisinde ilaç kullanmak için mutlaka bir nöroloji uzmanına görünülmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Mehmet Emin Çakır, adında migren kelimesi geçen ağrı kesiciler konusunda hastaları uyardı. Bu ilaçların gelişi güzel kullanılmasının tehlikesine dikkat çeken Çakır: “Üzerinde ‘migren’ yazan ilaçları kullanmayın. Bunlar ağrınızı geçirir: ama migren ataklarını sıklaştırır.” dedi.

Pendik'te Uzman Doktor Mehmet Emin Çakır, migren tanı ve tedavisini anlattı!

HER HAFTA FARKLI KONULAR ÜZERİNE SEMİNER DÜZENLENİYOR

Pandemi süreci nedeniyle sosyal medya üzerinden düzenlenen sağlık seminerlerini www.pendik.bel.tr adresinde etkinlikler bölümünden ve her ay çıkan aylık kültür bülteninden takip edebilirsiniz.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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