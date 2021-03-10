Pendik'te yağmur suyu ve atık su kanal imalatı devam ediyor

Pendik Belediyesi 2019 ve 2020 yıllarında toplamda 37 km yağmur suyu ve atık su kanalı döşedi. 2021 yılı için de yağmur suyu hattı imalat sezonunu açan belediye ekipleri program dahilinde bulunan cadde ve sokak güzergahlarında sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kentte yağış yükünün fazla olduğu noktaları tespit edip önceliği bölgelere vererek beklenen bahar yağmurlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı önlem alıyor. Ekipler aynı zamanda Yol Bakım ve Onarım Aracı’yla birlikte periyodik olarak ızgara temizliği gerçekleştiriyor.

YAĞMUR SUYU VE ATIK SUYUNUN ÖNEMİ

Yağmur suları kanallara alınarak uzaklaştırılmadığı zaman özellikle sağanak yağışlarda cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oluyor. Yaya ve araçların hareket etmesi zorlaşırken düşük kotlu evlerde de olumsuzluğa neden olabiliyor. Bu yüzden de kentte artan nüfus ve buna paralel artan yapılaşmaya yönelik yağmur suyu ve atık su kanallarının imalatının aynı hızda sürmesi gerekiyor.