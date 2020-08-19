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Pendik'te yangın! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Pendik'teki bir evde çıkan yangında iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

Pendik'te yangın! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Pendik, Esenyalı Mahallesi İbni Batuta Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dairede küçük yaşta iki çocuğun bulunduğunu tespit etti.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan yangında 10 yaşındaki M.B.'nin öldüğü belirlenirken, 4 yaşındaki kardeşi R.B. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından yapılan ilk incelemede M.B. ve kardeşi R.B.'nin olay sırasında evde yalnız oldukları tespit edildi.

PENDİK KAYMAKAMLIĞI'NDAN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hayatını kaybeden M.B.'nin cenazesi Tuzla Devlet Hastanesi morguna götürülürken, ağır yaralanan R.B.'nin Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bu arada Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Pendik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 18.40 sıralarında ilçemiz Esenyalı Mahallesi’nde ikamet amaçlı kullanılan evde yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine hemen itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilerek, yangına müdahale edilmiştir. Elim yangın sonucunda ikamette bulunan bir çocuğumuz hayatını kaybetmiş ve bir çocuğumuz hastanede tedavi altına alınmıştır. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır"

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Editör Ekibi


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