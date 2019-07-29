Pendik'te yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi!

İSKİ'den Dolayoba-1 Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada:

"Dolayoba-1 Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle Pendik Ilcesi; Dumlupinar, Cinardere, Orta, Velibaba, Esenler, Fevzi Cakmak ve Camcesme Mahallelerinin tamami ile Dogu ve Kaynarca (Tavsantepe) Mahallelerinin ust kisimlarina 29 Temmuz 2019 Pazartesi gunu 22.00 ile 30 Temmuz 2019 Sali gunu 06.00 saatleri arasinda 8 saat sureyle su verilemeyecektir. Sabir ve anlayisiniz icin tesekkur eder, bilgilerinize sunarız" denildi.