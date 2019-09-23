Pendik'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şahsa ilişkin flaş gelişme

Pendik Kurtköy'deki Aydos Ormanı'nda 19 Eylül'de yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.A adlı şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Y.A. bugün saat 15.00 sıralarında polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Bir gazetecinin "Neden yaptınız" sorusuna "Ben yapmadım ki bir şey" diye cevap veren Y.A. savcılık sorgusunun ardından "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle tutuklama istemiyle mahkeme sevk edildi.

Pendik'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle tutuklandı.