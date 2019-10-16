Pendik’ten Kastamonu’ya yardım eli

Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KASDER) Pendik Şubesi, üyelerin ve bağışçıların da katkısıyla Kastamonu’da yaşayan gelir düzeyi düşük yüzlerce çocuğa ayakkabı, bot, mont, atkı ve bere gibi kışlık giysi ve kıyafetler götürdü.

Daha önce eğitim – öğretim yılının ilk açıldığı dönemde gelir düzeyi düşük öğrencilere kırtasiye yardımı, Ramazan ayında kumanya yardımı gibi organizasyonlara imza atan dernek, sosyal yardım ve dayanışma faaliyetlerine devam ediyor.

KAS-DER Pendik Şube Başkanı Mercan Hüseyin Demircan öncülüğündeki yönetim kurulu üyeleri yardımları Kastamonu’nun Araç, Daday, Pınarbaşı, Küre ve Bozkurt ilçelerinde öğretim gören yüzlerce ilkokul öğrencisine ulaştırdı

Pendik Şube Başkanı Mercan Hüseyin Demircan yaptığı açıklamada “Pendik’te önceliğimizi şubeleşmeye ve nitelikli bir dernek binası yapmaya verdik, geçtiğimiz yıl Kavakpınar Mahallesinde 5 katlı dernek binamızın açılışını gerçekleştirdik. Devamında ise hemşehrilerimizin asıl problemlerine eğildik. Gerek üyelerimiz, gerekse yönetim kurulu üyelerimiz oldukça iyi niyetli dayanışmanın önemine inanıyoruz, birlik olursak, bir olursak, paylaşırsak tok oluruz, bir olmaz, birlik olmazsak yok oluruz.” dedi.

Pendik’te yaşayan tüm Kastamonuluları dernek binasına çay içmeye ve sohbet etmeye davet eden Demircan, “Bu bina sizlerin de yuvası çekinmeden gelebilir, destek olabilirsiniz” dedi.