Pendik'ten Türkiye'de bir ilk! Virüse karşı ses komutlu asansör uygulamasına geçildi

Geliştirilen yapay zeka uygulamasını kendi ana hizmet binasında kullanarak Türkiye'deki belediyelerde ilk olan Pendik Belediyesi, böylece bina içindeki asansörlerde tuş kullanımı yerine sesli özelliğiyle koronavirüse karşı teması en aza indirecek bir uygulamaya imza attı.

Asansörde sesli komut uygulamasını gören vatandaşlar önce şaşırdı, ardından uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Yerli mühendisler tarafından üretilen asansörlerde sesli komut özelliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bilişim Vadisi'nin ardından Pendik Belediyesinde kullanılmaya başlandı. Bu uygulama Türkiye’deki belediyelerde ilk olma özelliği de taşıyor.

TEDBİRLERİN DAHA FAZLA ARTTIRILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Pandemi döneminde tedbirlerin daha fazla artırılmasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini belirten Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Bu hassas dönemde sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte tedbirleri artırmak adına bir çalışma ortaya koyduk. Teknopark’taki partnerlerimiz ve bilgi işlem ekibimiz yapay zekâ uygulamasını ortaya koydu. Belediyemizde ağırladığımız vatandaşlarımızın asansöre temas etmeden sesli komutla asansörleri kullanmalarını sağlamış olduk.” dedi.