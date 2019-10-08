Pentagon duyurdu: 'Askerlerimizi çektik!'

Pentagon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştireceği harekatla ilgili olarak duyuruda bulundu. Pentagon Sözcüsünün yaptığı açıklamada "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" denildi.

PENTAGON'DAN KÜSTAH SÖZLER: "TÜRKİYE TEK TARAFLI DAVRANMIŞTIR"

Pentagon açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki, Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti. Sonuç olarak, ABD kuvvetlerini, güvenliklerini sağlamak için Suriye'nin kuzeyindeki olası Türk operasyonun rotasının dışına çıkardık. Şu anda Suriye'deki kuvvet varlığımızda hiçbir değişiklik yapmadık." denildi.