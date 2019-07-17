Pentagon duyurdu: Türkiye F-35 programında askıya alındı!

Bakanlık Müsteşarı Ellen Lord, "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE İLE ASKERİ İLİŞKİMİZ GÜÇLÜ"

"Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor ve askeri ilişkimiz güçlü. Türkiye ile ilişkimiz çok katmanlı ve F-35 ortaklığının ötesine uzanıyor" denilen açıklamada, "Türkiye’nin programdan çıkarılması 500 ila 600 milyon dolara mal olacak. Şu an Türkiye'nin programdan çıkarılması ile oluşan parça açığını doldurmaya odaklanmış durumdayız" ifadelerine yer verildi.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE EĞİTİM GÖREN TÜRK PİLOTLAR 31 TEMMUZ'DA ÜLKEDEN AYRILACAK

Diğer yandan Türkiye'nin NATO çerçevesindeki eylemlerine kısıtlama getirildiği bildirilen açıklamada, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ABD'de eğitim gören pilot ve teknisyenlerin ülkeden ayrılacağı belirtildi.

"TÜRKİYE NATO ÜYESİ OLARAK KALAMYA DEVAM EDECEK Mİ?"

Pentagon'daki basın toplantısında "Türkiye NATO üyesi olarak kalmaya devam edecek mi?" sorusuna yetkili, "Türkiye köklü bir NATO üyesi, bu bizim verebileceğimiz bir karar değil" yanıtını verdi.