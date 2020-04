Pentagon UFO görüntülerini Twitter'dan resmen paylaştı!

Paylaştığı UFO görüntüleriyle Pentagon, bilim dünyasının ortasına bir bomba bıraktı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.

Pentagon'un konuya ilişkin yazılı açıklamasında, yapılan inceleme sonucunda söz konusu videoların yayımlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

Pentagon, UFO olarak adlandırılan tanımlanamayan uçan nesnelere ilişin, 2004 ve 2015 yıllarına ait olan üç video yayımladı.

Söz konusu videoların yıllar önce internete düştüğünü belirten bir Pentagon sözcüsü, bunların gerçek olup olmadığı ya da daha fazla benzer görüntünün olup olmadığına ilişkin kamuoyunu aydınlatma amacıyla görüntülerin resmi olarak yayımlanmasına karar verildiğini belirtti.

Pentagon officially releases 3 videos of UFO that show “unexplained aerial phenomena”.



This two was taken in 2015. pic.twitter.com/CvJW6tvT4f