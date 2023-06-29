Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!

Birleşmiş Milletler'in 2022 yılına ait çocuklar ve silahlı çatışma konulu raporu yayımlandı.

Güvenlik Konseyi'nin talebiyle Genel Sekreter makamı tarafından hazırlanan rapor terör örgütleri YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini ortaya koydu.

Rapora göre Suriye Demokratik Güçleri ve terör örgütü YPG 1696 çocuğu silah altına aldı. Raporda YPG/PKK'nın çocukları öldürdüğü ve kaçırdığı bilgisine yer verildi.

TRT SORDU, PENTAGON SIKIŞTI!

"Sorum çocuk askerlerle ilgili. Birleşmiş Milletler çocuklar ve silahlı çatışmalar üzerine yeni bir rapor yayımladı. Bu rapora göre 1696 çocuk Suriye Demokratik Güçleri YPG ve SDG'NİN diğer bileşenlerince silah altına alındı. YPG PKK'nın Suriye kolu PKK da yalnız Türkiye değil ABD ve NATO'nun da terör örgütleri listesinde."

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Terör örgütü YPG/PKK'nın insanlık suçlarını içeren raporla ilgili ayrıntı verilmesinden rahatsız olan Pentagon Sözcüsü soruyu geçiştirmeye çalıştı ancak TRT Haber Muhabiri Tuna Şanlı ayrıntı vermeye devam etti:

"Ayrıca BM genel sekreteri de yaptığı açıklamada Suriye demokratik güçlerinin çocukları silah altına aldığına dair teyitli vakalardan derin endişe duyduğunu söyledi.

Sorum şu: Suriye Demokratik Güçleri'nin ABD’nin ortağı olduğunu göz önüne alırsak insanlığa karşı işledikleri bu suç sebebiyle onların lider kanadını sorumlu tutacak mısınız, yaptırım uygulayacak mısınız ve belki de ortaklığı bitirecek misiniz?"

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YORUM YAPAMAM!

Savunma Bakanlığı sözcüsü General Ryder raporu görmediğini iddia ederek konuyla alakasız bir cevap vererek soruyu geçiştirdi:

"Raporu görmedim. Yorum yapamam. Söyleyebileceğim şey SDG'nin güvenilir ortak olduğu. Biraz tarihe gitmek isterseniz, 2014'te insanların kafasını kesen DEAŞ Bağdat’ın yarısını Suriye’nin çoğunu kontrol ederken işledikleri insan hakları ihlallerini konuşabiliriz. Ama şu anda bu raporu görmediğim için yorum yapamam."

ABD yönetimi NATO müttefiki Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütü PYD/YPG'ye destek vermekle kalmıyor, o örgütlerin insanlık suçlarını da görmezden geliyor.