Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşları, İş İlanları

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Perakende Satış Elemanı (Gıda) Tanımı; ilgili satış faaliyetlerini, uygun donatım ve sistemleri kullanarak, müşterilerle ve eğer gerekiyorsa ürünleri temin eden firmalarla temas ederek, belirli bir süre içerisinde yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşları

Perakende Satış Elemanı (Gıda) maaşı ortalama aylık 2950 - TL'dir. En düşük Perakende Satış Elemanı (Gıda) maaşı 3200 -TL, En yüksek ise 3450 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perakende Satış Elemanı (Gıda) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Perakende Satış Elemanı (Gıda) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Ne İş Yapar?

a) Defolu ürünleri ayırmak,

b) Tarihi geçen ürünleri ayırmak,

c) Eksik ürünleri tespit etmek,

d) Ürünleri türlerine göre sınıflandırmak,

e) Ürünleri reyona yerleştirmek,

f) Ürünleri etiketlendirmek,

g) Vitrin düzenlemek (bazı işletmelerde),

h) Müşteriyi karşılamak,

i) Müşteri siparişlerini almak,

j) Müşteriyi ürün hakkında bilgilendirmek,

k) Müşteri siparişlerini hazırlamak,

l) Müşteriye satışı artırıcı önerilerde bulunmak,

m) Nakit ve nakit dışı ödemeleri almak (bazı işletmelerde),

n) Satış belgelerini düzenlemek (bazı işletmelerde),

o) Paketleme yapmak,

p) Müşterinin şikayet, soru ve önerileri ile ilgilenmek,

q) Amirine günlük faaliyetler, müşteri talepleri, müşteri profili hakkında bilgi vermek,

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Perakende Satış Elemanı (Gıda) mesleğinin meslek kodu 5223.54 olarak belirlenmiştir

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