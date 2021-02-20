Diğer Büro Memurları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Büro Memurları Maaşları, İş İlanlarıPerakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşları, İş İlanlarıMotosikletli Kurye Maaşı Ne Kadar? 2021 Motosikletli Kurye Maaşları, İş İlanlarıPlastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Maaşları, İş İlanlarıŞoför-Yük Taşıma Maaşı Ne Kadar? 2021 Şoför-Yük Taşıma Maaşları, İş İlanlarıAmbar/Depo Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Ambar/Depo Görevlisi Maaşları, İş İlanlarıPaketleme işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Paketleme işçisi Maaşları, İş İlanlarıÖn Muhasebeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Ön Muhasebeci Maaşları, Ön Muhasebeci İş İlanlarıBüro Memuru (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Büro Memuru (Genel) Maaşları, İş İlanlarıÇağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Maaşları, İş İlanları
İstanbul-2 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşları, İş İlanları

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşları, İş İlanları

Perakende Satış Elemanı (Gıda) ilgili satış faaliyetlerini, uygun donatım ve sistemleri kullanarak, müşterilerle ve eğer gerekiyorsa ürünleri temin eden firmalarla temas ederek, belirli bir süre içerisinde yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir Perakende Satış Elemanı (Gıda) maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Perakende Satış Elemanı (Gıda) maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşları, İş İlanları

Perakende Satış Elemanı (Gıda) görev tanımı nedir, Perakende Satış Elemanı (Gıda) ne iş yapar, Perakende Satış Elemanı (Gıda) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perakende Satış Elemanı (Gıda) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Tanımı; ilgili satış faaliyetlerini, uygun donatım ve sistemleri kullanarak, müşterilerle ve eğer gerekiyorsa ürünleri temin eden firmalarla temas ederek, belirli bir süre içerisinde yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Perakende Satış Elemanı (Gıda) Maaşları

Perakende Satış Elemanı (Gıda) maaşı ortalama aylık 2950 - TL'dir. En düşük Perakende Satış Elemanı (Gıda) maaşı 3200 -TL, En yüksek ise 3450 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perakende Satış Elemanı (Gıda) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Perakende Satış Elemanı (Gıda) İş İlanları İçin Tıklayın

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Ne İş Yapar?

a)           Defolu ürünleri ayırmak,

b)          Tarihi geçen ürünleri ayırmak,

c)           Eksik ürünleri tespit etmek,

d)          Ürünleri türlerine göre sınıflandırmak,

e)           Ürünleri reyona yerleştirmek,

f)           Ürünleri etiketlendirmek,

g)           Vitrin düzenlemek (bazı işletmelerde),

h)          Müşteriyi karşılamak,

i)            Müşteri siparişlerini almak,

j)            Müşteriyi ürün hakkında bilgilendirmek,

k)           Müşteri siparişlerini hazırlamak,

l)            Müşteriye satışı artırıcı önerilerde bulunmak,

m)         Nakit  ve nakit dışı ödemeleri almak (bazı işletmelerde),

n)          Satış belgelerini düzenlemek (bazı işletmelerde),

o)          Paketleme yapmak,

p)          Müşterinin şikayet, soru ve önerileri ile ilgilenmek,

q)          Amirine günlük faaliyetler, müşteri talepleri, müşteri profili hakkında bilgi vermek,

perakende-satis-elemani-maas.jpg

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Perakende Satış Elemanı (Gıda) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Perakende Satış Elemanı (Gıda) mesleğinin meslek kodu 5223.54 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Perakende Satış Elemanı (Gıda) maaşlarına ek sizlerde Perakende Satış Elemanı (Gıda) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT