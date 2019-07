Pernell Whitaker öldü! Pernell Whitaker kimdir | Pernell Whitaker vs. Oscar De La Hoya

Spor dünyasından acı bir haber geldi. Los Angeles 1984 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ve 1982'de dünya ikinciliği elde etmiş olan 55 yaşındaki ABD'li eski boksör Pernell Whitaker, maalesef hayatını kaybetti. Kullanıcılar özellikle "Pernell Whitaker öldü" diye çoktan ratmaya başladı. Pernell Whitaker vs. Oscar De La Hoya olarak büyük bir rekabet heyecanı yaşatan başarılı sporcu oldukça merak ediliyor. Peki Pernell Whitaker kimdir?

Pernell Whitaker kimdir?

Pernell Whitaker (2 Ocak 1964 - 14 Temmuz 2019) [1] 1984'ten 2001'e kadar yarışan ve daha sonra boks antrenörü olarak çalışan Amerikalı bir profesyonel boksördü . O bir oldu , dört kilo dünya şampiyonu kazandı başlıkları sahip hafif , hafif welterweight , welterweight ve hafif orta sıklet ; tartışmasız hafif başlık; ve çizgisel hafif ve ağır ağırlık başlıkları. [2] 1989 yılında, Whitaker seçildi Yılın Fighter tarafından halka dergisi veAmerika Boks Yazarları Derneği . 1993'ten 1997'ye kadar, Yüzük , dünyanın en iyi aktif boksör olarak gösterilmişti pound için sterlin . Halen boks şampiyonasında 6 unvan savunmasında en uzun Birleşik hafif şampiyonluğa sahiptir . Whitaker genellikle tüm zamanların en büyük savunma boksörlerinden biri olarak kabul edilir.

Bir amatör olarak , Whitaker, 1982 Dünya Şampiyonasında hafif ligde gümüş madalya , ardından 1983 Pan Amerikan Oyunları ve 1984 Olimpiyatlarında altın madalya kazandı . 2001 yılında emekli olduktan sonra, Whitaker spora bir antrenör olarak geri döndü. 2002 yılında, “ Onu, Son 80 Yılın En Büyük 100 Savaşçısı” listesinde 10. sıraya yerleştirdi. 2006 yılında, Whitaker, ilk uygunluk yılında Uluslararası Boks Onur Listesi'ne girmiştir .

Amatör kariyeri

Whitaker'ın dokuz yaşında başlayan geniş bir amatör boks kariyeri vardı. 500 amatör dövüşe sahip olduğunu söylese de, 214 amatör dövüş vardı, nakavtlarla 201, 91'i kazanarak kazandı. 1982 Dünya Şampiyonası finalinde iki kez Olimpiyat Altın madalyası Ángel Herrera Vera'ya yenildi, ancak Caracas'taki Pan American Games'in finalinde, özellikle dört kez yenildi . Amatör kariyerine 1984 yılında Olimpiyat altın madalyasıyla taçlandı ve Luis Ortiz'i aldı.

Profesyonel kariyer: Hafif

Whitaker, on birinci ve onikinci sıralarında, 20 Aralık 1986'da eski dünya şampiyonu Alfredo Layne'yi ve eski WBA ve eski Süper Tüy Ağırlığı ve WBC Hafif Welterweight başlık sahibi Roger Mayweather'ı 28 Mart 1987'de çizgeledi. Norfolk Kapsam , o bir çocuk olarak oradan gelen bir kilometreden daha az Norfolk konut projesi. Whitaker, kariyeri boyunca Kapsam alanında dokuz kez savaşacaktı.

12 Mart 1988 tarihinde, o meydan José Luis Ramírez için WBC Hafif başlık Levallois , Fransa . Hakimler Ramirez'e bölünmüş bir karar verdiğinde ilk yanlısı yenilgisine uğradı. Karar oldukça tartışmalıydı, çoğu Whitaker'ın savaşacak bir şeyle savaşı kazandığını hissediyordu. 1999 yılında “Boks Dünya Ansiklopedisi” nde yayımlanan Harry Mullan, bu haberdeki kararın “genellikle utanç verici olduğunu” belirtti. Bugüne kadar, bu karar, boks boksundaki en kötü kararların alındığı birçok boks gözlemcisinin listesinde ya da en üstünde. [4] [5] [6]

Tartışmasız hafif şampiyon

Whitaker, 18 Şubat 1989'da IBF Hafif başlık için Greg Haugen hakkında bir karar kazanarak , altıncı rauntta onu düşürerek Haugen'i düşüren ilk boksör oldu. Daha sonra boşalan WBC & The Ring kayışlarını 20 Ağustos'ta Ramirez'e verdiği zararın intikamını alarak ekledi .

Şimdi bir şampiyon olan Whitaker, 1990'ların ilk yarısında boksun orta bölümlerine hükmetmeye devam etti. 1990 yılında gelecek şampiyon karşı Hafif başlık savundu Freddie Pendleton ve Süper Tüy Şampiyonu Azumah Nelson ait Gana . 11 Ağustos 1990 tarihinde, o nakavt Juan Nazario WBA ve boş kazanmak için tek turda çizgisel hafif , başlıklar [7] yana ilk Undisputed Hafif Şampiyonu olma Roberto Durán'ın . 1991'deki en dikkat çekeni , Jorge Páez'i yenmesi ve Avrupa Şampiyonu Poli Díaz'a karşı kazanmasıydı.

IBF hafif ağır siklet şampiyonu

1992'de, 18 Temmuz'da Kolombiya'lı boksör Rafael Pineda'dan IBF hafif ağır ağırlık ünvanını kazanan ağırlık artışına başladı .

WBC ve çizgisel ağır siklet şampiyonu

6 Mart 1993'te James (Buddy) McGirt’e Lineal ve WBC Welterweight Champion olmaya karar verdi . [8]

Whitaker vs. Chavez

Whitaker ivme kazanıyordu ve boks uzmanları ve taraftarları , dünyadaki en iyi boksör poundu için pound'a karşı kazanması gerektiğini hissetti : Julio César Chavez . İkili , 10 Eylül 1993'te San Antonio, Teksas'ta "The Fight" [9] adlı basit bir süper kavgayla bir araya geldi . İzleyicilerin çoğunun gözünde, Whitaker Meksika efsanesini kutladı . Bununla birlikte, 3 yargıçtan 2'si diğer yargıcın Whitaker lehine sonuç almasına rağmen eşit bir sonuç elde etti. Sports Illustrated , "ROBBED!" Başlıklı bir kapak ekledi Bu savaşın tamamlanmasından sonra [10] ve Whitaker'in savaşta geçen 12 raundun 9'unu kazandığına inanılıyordu. [11]Şimdi feshedilmiş olan Boksör editörü tarihçi Bert Sugar'ın boksörlüğünü üstlendiği Boxing Illustrated dergisinde, kavga sonrası baskısının kapağında bir başlık vardı. [12]

Whitaker, önümüzdeki birkaç yıl boyunca hakim olmaya devam ederek 1 Ekim 1994’te McGirt’e yapılan rövanşta hakaret ağırlığını korudu.

WBA süper ağır siklet şampiyonu

4 Mart 1995 tarihinde yaptığı bir sonraki savaşta, Whitaker eklendi Julio César Vásquez 'ın WBA süper orta sıklet Koleksiyonuna başlık. Her ne kadar Whitaker, mücadelenin erken saatlerinde hafif bir darbe alsa da, galibiyet yolunda Vásquez'e karşı hiçbir gerçek sıkıntı yaşamamıştı. Bu, Whitaker için mücadele eden, tarihin sadece dördüncü savaşçısı oldu - Thomas Hearns , Sugar Ray Leonard ve Roberto Duran'a katıldı - dört farklı ağırlık sınıfında meşru bir dünya şampiyonluğu kazandı. Ancak, ağırlığına geri dönmeyi seçti. [13]

Ağırlığa dönüş

Whitaker başarıyla karşı WBC kemerini savundu İskoçya 'nın Gary Jacobs Ocak 1997'de 26 Ağustos 1995 tarihinde, Whitaker Küba savaşçı karşı on line ünvanını koydu Diosbelys Hurtado. Hurtado, Whitaker'a elinden geldiğince hepsini verdi. Hurtado, Whitaker'ın 11. tura girdiği tüm hakem puan kartlarını indirdi: Hurtado, Whitaker'e 1. ve 6. turlarda flaş vuruşları attı ve Whitaker, 9. turda, Başın arkasındaki Hurtado'yı vurmak için bir puan düşürdü. Fakat 11. turun ortasında, Whitaker, Hurtado'a zarar veren bir sol kancayı indirdi ve nadiren bir saldırganlık ve güç sergilemesiyle, sol elden çekilmiş bir güç barajı salıverdi, Hurtado'yı iplere sokup, Hurtado'yu çekti ve neredeyse tamamen tükendi hakem Arthur Mercante Jr.'ın önceki yüzüğü, 1.52 puanında mücadeleyi durdurdu ve Whitaker'a TKO'nun kazanmasını sağladı. [14] [15] Kazanan yenilmez 1992 Olimpiyat altın madalyası Oscar De La Hoya ile gösteri başlattı.

Pernell Whitaker vs. Oscar De La Hoya

12 Nisan 1997'de Nevada , Las Vegas'ta Oscar De La Hoya ile tanıştı . WBC şampiyonluğunu ve efsanevi statüsünü dünyadaki en iyi boksör olarak savunan Whitaker, pound pound'u kazandı ve De La Hoya'nın zalim savunması boyunca kötü görünmesini sağlamayı başardı, ancak hakimleri ikna etmek için yeterli bir suç teşkil edemedi. CompuBox’a göre Whitaker’a 9. turda resmen nakavt verildijab'ı birincil silahı olarak kullanan, genel olarak De La Hoya'yı genel anlamıyla yumruklayan ve birleştiren istatistikler; Fakat De La Hoya, neredeyse iki kat daha fazla elektrik kesintisi attı ve indi ve De La Hoya'nın tartışmalı oybirliği ile karar vermesinde kilit faktör olabilecek, Whitaker'den biraz daha yüksek bir güç atışına sahipti. Kavga sonunda hakimlerin skorları 111-115, 110-116, 110-116 idi. [16] Dövüş, final puan kartlarının gösterdiğinden çok daha yakındı ve Whitaker'ın gerçekten savaşı kazandığını hisseden ringside çok sayıda boks analisti ve spor yazarı vardı. Whitaker'a karşı tartışmalı bir karardı, ancak Ramirez ya da Chavez’in savaşları gibi açık bir soygun olarak görülmedi.

De La Hoya, Whitaker’e karşı gösterdiği performanstan çok memnun değildi ve kendisine karşı daha iyisini yapabileceğini kanıtlamak için muhtemel bir rötuş yapmayı ima etti. Fakat O zaman De La Hoya'nın organizatörü Bob Arum buna karşı karar verdi.

Whitaker'ın bir sonraki buluşması , kazanan, Ike Quartey tarafından o sırada düzenlenen WBA Welterweight tacı için otomatik bir 1. yarışmacı puanı kazanacağı bir dünya şampiyonluğu eleme mücadelesinde Rus savaşçı Andrey Pestryayev'e karşıydı . Whitaker aslında savaşı kazandı, ancak kazanım iptal edildi ve savaş sonrası uyuşturucu testinde başarısız olduktan sonra No No Kararı olarak değiştirildi. [23] [24] Whitaker altı ay süreyle askıya alındı, ancak komisyon rastgele teste karar verdikten sonra askıya alındı ​​ve Quartey ile olan unvanı planlandığı gibi devam edecekti, ancak Whitaker bir saniye boyunca pozitif test edildikten sonra, iptal edildi saati. [25]

Whitaker vs. Trinidad

20 Şubat 1999 tarihinde, Whitaker çok daha büyük, çok daha taze karşı ilk inandırıcı yenilgi Félix Trinidad gamely alarak Porto Riko Trinidad'ın IBF ağır siklet ünvanını kazanmak için bir girişim mesafe. [26] Mücadele, her iki boksörde de aşırı baskı içeren agresif stiller sergilemesiyle başladı. Sonraki turlarda, her iki boksör de çoğu zaman jablarını kullandı, Trinidad Whitaker içeriye girmeye çalıştığında avantaj sağladı ve sonunda ikinci turda bir vuruş yaptı. [26] Dördüncü, beşinci ve altıncı turlarda avcı savaşçıları kombinasyon alışverişinde bulundu. [26] Daha sonra kavgada, her iki boksör de "kazara fişler" olarak nitelendirilen tuvalde düştü. [26]Yedinci turda, Whitaker daha fazla suç gösterdi, ticaret gücü Trinidad ile yumruk attı, ancak şampiyon sekiz, dokuzuncu ve onuncu turlar sırasında dövüş temposunda kontrolü elinde tuttu. [26] Son turda, fena bir şekilde şişmiş sağ gözle Whitaker, tur boyunca rakibinden kaçınarak, Trinidad'ın dövüşü sona erene kadar saldırıya devam ettiği için tamamen savunmacı bir duruş sergiledi. Yargıçlar şampiyona 117–111, 118-109 ve 118-109 puanlarını verdi.

Son savaşı, 27 Nisan 2001'de, yolculuk görevlisi Carlos Bojorquez'e karşı geldi . Eski hafif olan Whitaker halkaya 155 pounddan girdi. Klavikula dördüncü turda kırdı ve emekli olmak zorunda kaldı; Durma anında Whitaker tüm hakimlerin puan kartlarında 28-29'a kadar izini sürüyordu. Bu savaşın ardından Whitaker, emekli olduğunu resmen açıkladı. Mesleki kariyerine 40-4-1 (17 eleme ) resmi bir kayıtla bitirdi .

2002 yılında, The Whitaker'ı Son 80 Yılın En Büyük 10'uncu Avcısı olarak seçti.

7 Aralık 2006'da Whitaker, Uluslararası Duruşma Onur Listesi'nde ve çağdaşları Roberto Durán ve Ricardo López ile birlikte başlatıldı . Hepsi ilk uygunluk yılında seçildiler.

Boks tarzı

Bir solak , Whitaker, onun olağanüstü savunma becerileri ve güçlü olduğu için biliniyordu counterpuncher . Özellikle sert bir delici veya nakavt olmayan bir sanatçı değildi, ancak rakiplerinin sağlam bir yumrukla vurması son derece zor ve zor olsa da tutarlı bir suç uyguladı.

Pernell Whitaker Takma Adı

Bir genç olarak, Whitaker arkadaşlarına ve ailesine "Pete" olarak tanınırdı ve en iyi amatör olarak ortaya çıkmaya başladığında, memleketi Norfolk'taki hayranları ona "Sweet Pete" ilahileriyle serenat yaparlardı. Bu, yerel bir spor yazarı tarafından "Tatlı Bezelye" olarak yanlış yorumlandı. Yerel gazetede bu hatalı rapor çıktığında, yeni takma ad sıkışmış.

Antrenör olarak kariyer

Aralık 2005 itibariyle, Whitaker, Virginia eyaletinde asistan oldu. Hız ve çevikliğin azalması onu emekliliğe iterken, halka ve parçalarla ilgili bilgisi, onu gelip giden boksörleri aramaya ve eskisi gibi dövüşmeleri için eğitmeye yöneltti.

İlk dövüşçüsü Dorin Spivey , 2006'ya kadar çeşitli maçlar yaptı. Genç adayı Joel Julio'yu eğitti .

Pernell Whitaker, Kasım 2006 gibi yakın bir tarihte Brock'un 7. turda nakledildiği Wladimir Klitschko'ya karşı çıkan IBF ve IBO unvanları için mücadele eden ağır Calvin Brock'un antrenörüydü .

2010 yılında, Whitaker, güneydoğu Virginia'daki sporlara katkıda bulunanları onurlandırmak için Hampton Roads Spor Onur Listesi'ne girmiştir.

Whitaker ayrıca eski tartışmasız ağır siklet şampiyonu başkanı eğitmen oldu Zab Judah , [27] mağlup eden Kaizer Mabuza boş IBF ağır siklet ünvanını kazanmak için Mart 2011'de.

Kişisel hayatı

Pernell, 21 Aralık 1985 tarihinde Rovanda Anthony ile Virginia Beach Pavilion Kongre Merkezi'ndeki boks ringinde evlendi. [28] Daha sonra çift boşandı. Birlikte dört çocukları oldu: Dominique, rahmetli Pernell Jr., Dantavious ve Devon. Whitaker'ın ayrıca önceki bir ilişkiden bir kızı Tiara vardı.

2002 yılının Haziran ayında, Whitaker, bir yargıcın Mart ayında kokain üzerine aşırı doz alarak önceki bir cezanın koşullarını ihlal ettiğini tespit etmesi üzerine kokain bulundurmaktan mahkum edildi. [29]

Şubat 2014'te Whitaker, annesi Novella Whitaker'i profesyonelliğe döndükten kısa bir süre sonra satın aldığı evden çıkarmasından sonra ulusal manşetlerde bulundu. Görünüşe göre, eve geri vergi borcu vardı ve Pernell, ne annenin ne de evde kalan kardeşlerinin, evin mali açıdan ayakta kalmasına yardımcı olacak bir şey yapmadığını söyledi. Pernell'in avukatları, boksör olarak çalıştığı bir antrenörle aynı türde para kazanmadığını ve mülkün ele geçirilmesini ve haciz edilmesini önlemek için borç borcunu karşılamak için evi satması gerektiğini söyledi . Tahliye işlemlerinin yapıldığı Virginia mahkeme salonunun dışında, Whitaker kararı "güzel bir an" olarak adlandırdı. [30]

Ölüm

Whitaker, 14 Temmuz 2019'da Virginia Beach'teki caddeyi geçerken, Northampton Bulvarı ile Baker Yolu'nun kesiştiği noktadayken, bir araç tarafından vurulduğunda ve öldürüldüğünde.