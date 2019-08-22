Pers Prensi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Pers Prensi filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki Pers Prensi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...
Pers Prensi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
PERS PRENSİ FİLMİ KONUSU
6. yüzyıl İran'ında yaşayan Destan (Jake Gyllenhaal) bir sokak çocuğudur, öksüzdür ve hiç parası yoktur. Tesadüfen kralın dikkatini çeker ve onun tarafından evlat edinilir. Kralın oğulları ile birlikte büyüyen ve amcası Nizam'dan bilgelik ve asalet öğrenen Destan, güçlü bir savaşçı olur. Destan günün birinde önemli bir hazineyi ele geçirir:Ölümlülere zamanı tersine çevirme olanağı tanıyan efsanevi "Zamanın Kumları"nın anahtarı olan antik, cam saplı bir hançer...
Ancak bu sırada Kral, suikasta kurban gider ve Destan suçlanır. İsmini temize çıkarmak isteyen Destan, ailesi yüz yıllardır "Zamanın Kumları"nı muhafaza eden gözüpek prenses Tamina (Gemma Arterton) ile iş birliği yapmak zorunda kalır.
PERS PRENSİ FİLMİ KÜNYE
Orijinal İsmi: Prince Of Persia: The Sands Of Time
Vizyon Tarihi: 21 Mayıs 2010
Süre: 116dk
Tür: Fantastik , Macera
Yönetmen: Mike Newell
Senarist: Boaz Yakin , Jordan Mechner , Carlo Bernard , Doug Miro
Yapımı: 2010 - ABD
PERS PRENSİ FİLMİ OYUNCU KADROSU
Jake Gyllenhaal
Gemma Arterton
Ben Kingsley
Alfred Molina
Steve Toussaint
Toby Kebbell
Richard Coyle
Ronald Pickup
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