Pers Prensi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

Pers Prensi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

PERS PRENSİ FİLMİ KONUSU



6. yüzyıl İran'ında yaşayan Destan (Jake Gyllenhaal) bir sokak çocuğudur, öksüzdür ve hiç parası yoktur. Tesadüfen kralın dikkatini çeker ve onun tarafından evlat edinilir. Kralın oğulları ile birlikte büyüyen ve amcası Nizam'dan bilgelik ve asalet öğrenen Destan, güçlü bir savaşçı olur. Destan günün birinde önemli bir hazineyi ele geçirir:Ölümlülere zamanı tersine çevirme olanağı tanıyan efsanevi "Zamanın Kumları"nın anahtarı olan antik, cam saplı bir hançer...



Ancak bu sırada Kral, suikasta kurban gider ve Destan suçlanır. İsmini temize çıkarmak isteyen Destan, ailesi yüz yıllardır "Zamanın Kumları"nı muhafaza eden gözüpek prenses Tamina (Gemma Arterton) ile iş birliği yapmak zorunda kalır.

PERS PRENSİ FİLMİ KÜNYE

Orijinal İsmi: Prince Of Persia: The Sands Of Time

Vizyon Tarihi: 21 Mayıs 2010

Süre: 116dk

Tür: Fantastik , Macera

Yönetmen: Mike Newell

Senarist: Boaz Yakin , Jordan Mechner , Carlo Bernard , Doug Miro

Yapımı: 2010 - ABD

PERS PRENSİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Jake Gyllenhaal

Gemma Arterton

Ben Kingsley

Alfred Molina

Steve Toussaint

Toby Kebbell

Richard Coyle

Ronald Pickup