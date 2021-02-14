Peru'da eski Devlet Başkanı gizlice aşı oldu! Olay duyulunca Sağlık Bakanı istifa etti!

Peru'da eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın koronavirüs aşısının ülkeye ulaşmasından aylar önce Ekim 2020'de aşılandığı haberleri üzerine Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti kongrenin tepkisini çekmişti. Aylar sonra Mazzetti eleştirilere dayanamayarak Devlet Başkanı Francisco Sagasti'ye istifasını sundu.

''KENDİSİNE YAPILAN MUAMELE KÖTÜ VE HAKSIZ''

Sagasti konuya ilişkin açıklamasında, Mazzetti'ye salgına karşı mücadelesinden ötürü teşekkür ettiğini belirterek, "Dün gece istifasını sundu. Onunla konuştum ve durum değerlendirmesi yaptık. Medyada ve kongrede çıkan tartışmalar nedeniyle bitkin olduğunu anladım. Kendisine yapılan muamele kötü ve haksız." ifadelerini kullandı.

PERU'DA SON DURUM...

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 227 bin 205 kişi Kovid-19'a yakalandı, 43 bin 491 kişi yaşamını yitirdi.