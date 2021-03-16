Peru'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Peru'nun Bayrağı Nasıldır?

Peru, ya da resmî adıyla Peru Cumhuriyeti Güney Amerika'nın batısında bir ülkedir. Kuzeyde Ekvador ve Kolombiya, doğuda Brezilya, güneydoğuda Bolivya, güneyde Şili ve batıda Büyük Okyanus'la sınırlıdır.

Peru'nun Başkenti?

“Lima” şehri Peru'nun başkentidir.

Peru'nun Para Birimi Nedir?

“Nuevo Sol” Peru'nun para birimidir.

Peru'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Peru'nun telefon alan kodu : + 51

Peru'nun Türkçe Ülke Telaffuzu

Peru

Peru'nun Türkçe Başkent Telaffuzu

Lima

Peru'nun İngilizce Ülke Telaffuzu

Peru

Peru'nun İngilizce Başkent Telaffuzu

Lima

Peru'nun Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Lima

Peru'nun Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Perú

Peru'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Peru'nun Bayrağı Nasıldır?