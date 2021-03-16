Peru'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Peru'nun Bayrağı Nasıldır?
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Peru, ya da resmî adıyla Peru Cumhuriyeti Güney Amerika'nın batısında bir ülkedir. Kuzeyde Ekvador ve Kolombiya, doğuda Brezilya, güneydoğuda Bolivya, güneyde Şili ve batıda Büyük Okyanus'la sınırlıdır.
Peru'nun Başkenti?
“Lima” şehri Peru'nun başkentidir.
Peru'nun Para Birimi Nedir?
“Nuevo Sol” Peru'nun para birimidir.
Peru'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Peru'nun telefon alan kodu : + 51
Peru'nun Türkçe Ülke Telaffuzu
Peru
Peru'nun Türkçe Başkent Telaffuzu
Lima
Peru'nun İngilizce Ülke Telaffuzu
Peru
Peru'nun İngilizce Başkent Telaffuzu
Lima
Peru'nun Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Lima
Peru'nun Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Perú
Peru'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca