Pes 2020 demo nasıl indirilir | Pes 2020 demo indir linki | Pes 2020 demo ps4 store

Oyun severler için beklenen güncelleme geldi! Artık siz de ücretsiz olarak Pes 2020 oynayabileceksiniz. Peki Pes 2020 demo nasıl indirilir? İşte Pes 2020 demo indir linki ve Pes 2020 demo ps4 store...

Oyunseverlere oyunu satın almadan denemeleri için fırsat tanıyan Konami, oyunun demo sürümünü 30 Temmuz itibarıyla yayınlandı. PS4, Xbox One ve PC üzerinden erişilebilir durumda olan eFootball PES 2020'de 14 tane takım oynanabiliyor. İşte o 13 takım: Barcelona, Juventus, Manchester United, Bayern Munich, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate ve Colo-Colo.

Ücretsiz olarak yayınlanan eFootball PES 2020'nin demosunu nasıl indirebileceğinizi sizler için anlatıyoruz.

eFootball PES 2020 demo nasıl indirilir?

Oyunun demo sürümünü PlayStation 4'te indirmek için önce PlayStation Store üzerinden İçerik Tipi kısmına geliyorsunuz ardından ise "Demolar" seçeneğine tıklıyorsunuz. "eFootball PES 2020 demosu" seçeneğine tıkladığınız takdirde sizi oyunun sayfasına yönlendiriyor. Buradan "Ücretsiz demoyu dene" seçeneğine tıklayıp oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunun PS4 indirme linki hemen aşağıda.

Oyunun demo sürümünü Xbox One üzerinden denemek için Microsoft'un mağazasına girmeniz gerekiyor. Arama kısmına PES 2020 demo yazmanız takdirinde sizi gerekli sayfaya yönlendiriyor. Oyunun Xbox One indirme linki hemen aşağıda.

Oyunun demo sürümü henüz PC platformu için oynanabilir duruma getirilmedi. Gün içerisinde kullanıma sunulması beklenen demo sürümünü mağazada eFootball PES 2020 demo yazarak aratabilirsiniz. Oyunun PC indirme linki hemen aşağıda.

eFootball PES 2020 fiyat listesi

Oyun severler için beklenen güncelleme geldi! Artık siz de ücretsiz olarak Pes 2020 oynayabileceksiniz. Peki Pes 2020 demo nasıl indirilir? İşte Pes 2020 demo indir linki ve Pes 2020 demo ps4 store...

eFootbal PES 2020'nin Standart Edition sürümüne Steam üzerinden 199 TL'ye, Xbox One üzerinden 345 TL'ye ve PlayStation üzerinden 409 TL'ye sahip olabilirsiniz. Merakla beklenen eFootball PES 2020'nin tam sürümü 10 Eylül 2019'da yayınlanacak.

PlayStation 4 ve Xbox One'da demo sürümü çıkan eFootball PES 2020'de; Barcelona, Juventus, Manchester United, Bayern Munich, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Universidad de Chile ve Colo-Colo takımları yer alıyor.

Futbol severler tarafından merakla beklenen bir diğer spor oyunu olan eFootball PES 2020, 10 Eylül’de tüm platformlarda lansmana çıkacak. Geçtiğimiz hafta demo sürümünü yakında yayınlanacağını belirten yapım, bu sabah demo sürümlerini oyunculara sundu.

Pes 2020 demo ps4 store

Dünyanın önde gelen takımlarının ve futbolcularının da yer alacağı oyunda maçlar hiç olmadığı kadar gerçekçi ve zengin bir yapıda karşımıza çıkacak. Farklı oyun modları eşliğinde gerçekçi bir futbol simülasyonu ile karşılaşacağımız oyunun demo sürümü şuan oyuncular tarafından mercek altına alındı.

Xbox One ve PlayStation 4 platformunda oyunculara sunulan demo keyifle oynanmaya devam ederken bilgisayar platformu oyuncuları da merakla demonun yayınlanmasını bekliyorlar. eFootball PES 2020’nin PC demosu Steam üzerinde yer alacak. Demo sürüm Xbox One’da 5.9 GB, PS4’te 5.3 GB olurken bilgisayar platformunda ne kadar olacak henüz bilinmiyor.

Demo sürüm içerisinde oyuncular 14 farklı takımı deneyimleme şansına sahip olacaklar. Hatırlayacağınız üzere bu takımlar Universidad de Chile, Colo-Colo, FC Barcelona, Sao Paulo, Palmeiras, , Vasco da Gama, Boca Juniors, Sport Club Corinthians Paulista, Flamengo, Arsenal FC ve River Plate olarak duyurulmuştu.

Demo sürümün gün içerisinde Steam üzerinde yayınlanması bekleniyor.

PES 2020 demo indir!

Oyun severler için beklenen güncelleme geldi! Artık siz de ücretsiz olarak Pes 2020 oynayabileceksiniz. Peki Pes 2020 demo nasıl indirilir? İşte Pes 2020 demo indir linki ve Pes 2020 demo ps4 store...

Xbox One için buraya , PS4 için buraya tıklayarak demo sürüme ulaşabilirsiniz.