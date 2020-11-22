'Pes' dedirten görüntü! AVM'de masa ve sandalyeler kaldırılınca yerde yemek yediler

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, ülke genelinde restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerinde 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis ya da gel al hizmeti verileceği belirtilmiş ve Alışveriş merkezlerindeki (AVM), yeme-içme yerlerinin de dahil olduğu kısıtlama Cuma günü itibariyle başlamıştı.

20 Kasım Cuma günü başlayan uygulamaya karşın bazı AVM’lerde alınan önlemlere uymadığı gözlendi.

Tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında masa ve sandalyelerin kaldırıldığı bir alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alan kişiler yemeklerini yere oturarak yedi.

İstanbul’da bir AVM’de, vatandaşların kurallara uymadığı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların AVM’nin yemek katında koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve yerlerde oturarak yemek yediği görüldü.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.

Skandal görüntüye sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

- Ölmüşlerdir açlıktan evlerinde ekmek yoktur, yoksa koronavirüsü göze alıp bunu yapmazlar, yani imkanı yok... Alıp eve gidip yerlerse boğazlarından falan geçmez.

- Beyinleri nereye gitmiş bunların neden masa kaldırıldı acaba düşünmüşler mi?

- Zıkkımın kökünü yesinler! kendinize acımıyorsunuz hastanede çalışanlara acıyın bari...