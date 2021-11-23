Pes dedirten olay! 15 yaşındaki erkek çocukla defalarca ilişkiye giren anne tutuklandı!

Hull Sculcoates Lane'den 32 yaşındaki Suda Epuna, sosyal medya aracılığıyla 15 yaşındaki bir çocukla tanıştı. Çocuğu kendisinin 17 yaşında olduğunu söyleyerek kandıran Epuna, daha sonra ise bakire olup olmadığını sorduktan sonra evine davet etti. Evine çağırdığı 15 yaşındaki çocuğu kucağına aldıktan yatak odasına götüren Suda Epuna, cinsel ilişkiye girdi.

32 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayın açığa çıkmasının ardından mahkemede yargılanan Epuna, 32 ay hapis cezasına çarptırılırken ikilinin 7 kez seks yaptıkları belirlendi.

MAĞDUR ÇOCUK: MERAKLI VE SAFTIM

Mahkemede konuşan mağdur çocuk," Olanlardan dolayı utanıyorum. Benden çok daha yaşlıydı ve beni kandırdığını hissediyorum. Henüz 15 yaşındaydım ve tecrübesizdim, benim yaşımdaki birçok erkek çocuk kadar meraklı ve saftım." dedi.

DETAYLAR MİDE BULANDIRDI

Öte yandan ikilinin arasında geçen konuşmalarda Epuna'nın seks pozisyonlarını tartıştığı ve o anları detaylandıran görüntüleri mağdur çocuğa yolladığı belirlendi.