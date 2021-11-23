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  3. Pes dedirten olay! 15 yaşındaki erkek çocukla defalarca ilişkiye giren anne tutuklandı!

Pes dedirten olay! 15 yaşındaki erkek çocukla defalarca ilişkiye giren anne tutuklandı!

İngiltere'de Suda Epuna isimli kadın 15 yaşındaki çocukla defalarca seks yapmaktan dolayı yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pes dedirten olay! 15 yaşındaki erkek çocukla defalarca ilişkiye giren anne tutuklandı!

Hull Sculcoates Lane'den 32 yaşındaki Suda Epuna, sosyal medya aracılığıyla 15 yaşındaki bir çocukla tanıştı. Çocuğu kendisinin 17 yaşında olduğunu söyleyerek kandıran Epuna, daha sonra ise bakire olup olmadığını sorduktan sonra evine davet etti. Evine çağırdığı 15 yaşındaki çocuğu kucağına aldıktan yatak odasına götüren Suda Epuna, cinsel ilişkiye girdi. 

32 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayın açığa çıkmasının ardından mahkemede yargılanan Epuna, 32 ay hapis cezasına çarptırılırken ikilinin 7 kez seks yaptıkları belirlendi. 

Pes dedirten olay! 15 yaşındaki erkek çocukla defalarca ilişkiye giren anne tutuklandı!

MAĞDUR ÇOCUK: MERAKLI VE SAFTIM

Mahkemede konuşan mağdur çocuk," Olanlardan dolayı utanıyorum. Benden çok daha yaşlıydı ve beni kandırdığını hissediyorum. Henüz 15 yaşındaydım ve tecrübesizdim, benim yaşımdaki birçok erkek çocuk kadar meraklı ve saftım." dedi. 

Pes dedirten olay! 15 yaşındaki erkek çocukla defalarca ilişkiye giren anne tutuklandı!

DETAYLAR MİDE BULANDIRDI

Öte yandan ikilinin arasında geçen konuşmalarda Epuna'nın seks pozisyonlarını tartıştığı ve o anları detaylandıran görüntüleri mağdur çocuğa yolladığı belirlendi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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