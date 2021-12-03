'Pes' dedirten olay! Koronavirüs belgesi alabilmek için sahte kolla aşı yaptırmaya kalkıştı

2 Aralık Perşembe günü Biella'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Edinilen bilgiye göre; 50 yaşında olduğu öğrenilen bir sağlık personeli, aşı merkezine gitti. Gerekli belgeleri dolduran adam sıra kendisine gelince a gömleğini sıyırdı. Aşıya yapacak olan hemşire bir gariplik fark etti.

Adamın ten rengiyle kolunun uyumsuz olduğunu gören hemşire, kolda damar izi de göremeyince adamdan şüphelendi ve gömleğini tamamen çıkarmasını söyledi. Adam dirense de gerçek ortaya çıktı.

Koronavirüs belgesi almak için silikondan yapılma sahte bir kolla aşı yaptırmaya gittiği belirlenen adamın diş hekimi olduığu öğrenildi.

İtalya'daki Covid belgesi kuralları gereği işten uzaklaştırıldığı anlaşılan adam hakkında, dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulunuldu.

"ŞOK OLDUM, BİZ BURADA OYUN OYNAMIYORUZ"

Hemşire Filippa Bua, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada sahte kolla aşı yaptırma girişimi karşısında "şok olduğunu" söyledi.

Sahte kolla aşı yaptırma girişiminde bulunan adamın, kendisini de planına dahil etmeye çalıştığını ve ısrarla sahte kola aşı yapmasını istediğini anlattı ve "Bunu yapmayı reddettim. Biz burada oyun oynamıyoruz. Ben aşı programına inanıyorum" dedi.