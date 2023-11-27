Peş peşe açıkladılar! Alibaba, Amazon, Huawei, ve Pepsi'den Türkiye kararı!

Son dönemde dünya genelinde uluslararası doğrudan yatırımlarda gerileme görülürken Türkiye yaptığı ekonomik reformlar ve sağladığı imkanlarla pozitif ayrıştı.

OECD verilerine bakıldığında, yatırımlar bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla oranla dünya genelinde yüzde 36, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 86, G20'de yüzde 38, OECD'de yüzde 42 geriledi. 2023'ün ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre bakıldığında ise yatırımlar dünya genelinde yüzde 38, AB'de yüzde 153, G20'de yüzde 33, OECD'de yüzde 58 düştü.

Türkiye'de ise uluslararası doğrudan yatırımlardaki bu gelişmelerin etkisi daha az hissedildi. Bu yılın ilk yarısında söz konusu yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinde ise birinci çeyreğe kıyasla yüzde 13 geriledi.

9 AYDA 93 YENİ YATIRIM PROJESİ

Türkiye'de son 20 yılda atılan ekonomik adımlar ve siyasi istikrar uluslararası doğrudan yatırımcıların rotasını belirlemede etkili oldu. 1973-2002 döneminde 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekilirken 2003'ten bu yana toplam yatırım tutarı 255 milyar doların üstüne çıktı. 2003 yılı öncesi yıllık ortalama 1 milyar dolarla küresel uluslararası doğrudan yatırımlar pastasından yüzde 0,2 pay alan Türkiye, 2003-2022 döneminde yıllık 13 milyar dolarla yüzde 1'lik paya sahip oldu.

2002'de 5 bin 600'den fazla uluslararası şirket faaliyet gösterirken bu rakam 2023'te 80 bini aştı. Bu yılın 9 ayında 93 yeni yatırım projesi geldi. İlk sırada 17 projeyle taşımacılık ve depolama, ikinci sırada 9 projeyle endüstriyel ekipman sektörü yer aldı. Yazılım ve bilişim, gıda ve içecek, kimya, otomotiv ekipmanları, seramik ve cam, plastik ve iş hizmetleri öne çıkan sektörler oldu. Faaliyet türlerine göre 40 projeyle imalat başı çekerken bunu 30 projeyle satış ve pazarlama, 8 projeyle AR-GE, 4 projeyle bölgesel yönetim merkezleri, 3 projeyle iş hizmetleri takip etti.

ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Çin (Hong Kong dahil), Japonya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu yatırımlarda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Ayrıca, gelecek dönemde Türkiye'ye yapılacağı açıklanan 17 uluslararası doğrudan yatırım projesi bulunuyor. Taşımacılık ve depolama, yazılım ve bilişim, iletişim ve elektronik, gerçekleşeceği açıklanan yeni yatırımlar arasında öne çıkıyor.