PESİAD Akademi yılın ilk seminerini gerçekleştirdi! Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneğinin yeni oluşumu olan PESİAD Akademi'nin ilk seminer programı gerçekleşti. KOSGEB'in destekleri, istihdam teşvikleri ve hibe programları hakkında bilgi verilen seminere 50 kişi katılım gösterdi.

PESİAD Akademi’nin ilk seminer programı KOSGEB İstanbul İmes Müdürü Ertuğrul Çetinkaya’nın katılımıyla 12 Ekim Salı günü saat 19:00’da PESİAD dernek binasında gerçekleşti. GENÇ PESİAD ÜYELERİNİN SORULARI YANITLANDI KOSGEB’in destekleri, istihdam teşvikleri ve hibe programları hakkında bilgi veren müdür Çetinkaya, PESİAD ve Genç PESİAD üyelerinin sorularını yanıtlamasıyla semineri sonlandırdı. Seminer programına yaklaşık 50 kişi katılım sağladı. pesiadgenç pesiadpendik iş adamları derneğiseminer