Peskov'dan Türk Akımı açıklaması: Sabotajcılar tutuklandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı doğalgaz boru hattına yönelik saldırı girişiminde bulunan "sabotajcıların" tutuklandığını duyurdu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Peskov'dan Türk Akımı açıklaması: Sabotajcılar tutuklandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı doğalgaz boru hattıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, "(Rusya Devlet Başkanı) Bazı güçler, ki bu güçlerin kökenini Devlet Başkanı Vladimir Putin ima etti, Türk Akımı'nı da hedef aldı. Sabotajcılar yakalandı ve birkaç kişi tutuklandı. Onu patlatmak istediler" diye konuştu.

Peskov'dan Türk Akımı açıklaması: Sabotajcılar tutuklandı

"PROJE HAYATA GEÇEBİLİR"

Rusya lideri Putin'in Türkiye'yi büyük bir gaz dağıtım merkezi haline getirme önerisini bugünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da doğrudan ilettiğini belirten Peskov, "Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık. Proje ile ilgili Avrupa ülkeleriyle henüz temasa geçilmedi. Ancak proje onların ilgisiyle hayata geçebilir" dedi.

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Türk Akımı'na yönelik sabotaj girişimi olduğunu açıklamıştı.

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