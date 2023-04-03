Petar Antolkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Antolkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Antolkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petar Antolkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petar Antolkovic 7 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petar Antolkovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Petar Antolkovic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petar Antolkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petar Antolkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petar Antolkovic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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