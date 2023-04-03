Petar Antolkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Antolkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Petar Antolkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Antolkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.