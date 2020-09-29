Petek Dinçöz düşük yaptı! Acı haberi sevenlerine duyurdu

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz bebeğini kaybetti. 2. bebeğine hamile olan Petek Dinçöz, kemik hastalığı ve tiroidi nedeniyle hamileliğinin sonlandığını açıkladı.

2. kez anne olmak için hazırlanan şarkıcı Petek Dinçöz acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Dinçöz, paylaşımında doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid rahatsızlığı sebebiyle bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Dinçöz'ün bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.