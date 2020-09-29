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Petek Dinçöz düşük yaptı! Acı haberi sevenlerine duyurdu

2. bebeğine hamile olan Petek Dinçöz, kemik hastalığı ve tiroidi nedeniyle bebeğini kaybettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Dinçöz'ün bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. 

Petek Dinçöz düşük yaptı! Acı haberi sevenlerine duyurdu

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz bebeğini kaybetti. 2. bebeğine hamile olan Petek Dinçöz, kemik hastalığı ve tiroidi nedeniyle hamileliğinin sonlandığını açıkladı. 

2. kez anne olmak için hazırlanan şarkıcı Petek Dinçöz acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Dinçöz, paylaşımında doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid rahatsızlığı sebebiyle bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Petek Dinçöz düşük yaptı!

Dinçöz'ün bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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