Petrokimya Kontrol Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3134.14

Meslek Adı : Petrokimya Kontrol Elemanı

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Laboratuar temel işlemlerini yapma, fırında yanma, dram, kolon ve eşanjörlerde kazanda kontrol yapma, akış ve pompa kontrolü yapma, ısı transferini yapma, kompresörlerin çalışmasını ve çeviricileri kontrol etme, sıcaklık, basınç ve akış ölçümü yapma, tanklarda seviye ölçümü yapma, yüzeydeki petrol ürünlerini ve bakım sonrası atıkları temizleme, ham madde ve ürünleri taşınma ve depolanma, proseste havayı bileşenlerine ayırma, kirli suyu arıtma, proses suyunu üretime hazırlama, proses suyunu üretimde kullanma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Petrokimya Kontrol Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kütle, hacim ölçümü yapmak,

b) Fiziksel, kimyasal değişimleri incelemek,

c) Çözelti hazırlamak,

d) Katıları, sıvıları, gazları incelemek,

e) Proseste havayı bileşenlerine ayırmak,

f) Kirli suyu arıtmak,

g) Proses suyunu üretime hazırlamak

h) Proses suyunu üretimde kullanmak,

i) Fırında yanma kontrolü yapmak,

j) Dram, kolon ve eşanjörlerde kontrol yapmak,

k) Kazan, akış, pompa kontrolü yapmak,

l) Isı transferini yapmak,

m) Kompresörlerin çalışmasını kontrol etmek,

n) Çeviricileri kontrol etmek,

o) Sıcaklık, basınç ve akış ölçümü yapmak,

p) Tanklarda seviye ölçümü yapmak,

q) Yüzeydeki petrol ve petrol ürünlerini temizlemek,

r) Bakım sonrası atıkları temizlemek,

s) Ham madde ve ürünlerinin, taşınmasını ve depolanmasını yapmak,

t) Kimyasal maddelerin depolanmasını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Petrokimya Kontrol Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı) mesleği için “2360.21” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi) mesleği için “2653.51” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Petrokimya Kontrol Elemanı Meslek Kodu “3134.14” olarak belirlenmiştir.

