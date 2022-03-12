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  3. Petrol fiyatları artınca yeni nesil hırsızlar: Depoyu fulledi, parayı ödemeden kaçtı!

Petrol fiyatları artınca yeni nesil hırsızlar: Depoyu fulledi, parayı ödemeden kaçtı!

Manisa'da sahte plakayla benzin istasyonuna giden bir kişi aracının deposunu doldurduktan sonra parasını ödemeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Petrol fiyatları artınca yeni nesil hırsızlar: Depoyu fulledi, parayı ödemeden kaçtı!

Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan artış hırsızların da ilgisini çekti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda aracına taktığı sahte plakayla bir benzin istasyonuna gelen ve burada deposunu dolduran bir şahıs daha sonra parasını ödemeden kaçtı. O anlar benzin istasyonunun kamerasına saniye saniye yansırken, iş yeri sahibi 820 TL'lik yakıtın aldığı öğrenilen sürücü ve yanındaki şahıs hakkında şikayetçi oldu.

DEPOYU DOLDURMASINI İSTEDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yer alan İzmir yolundaki bir benzin istasyonuna gece saatlerinde bir otomobil geldi. Aracın içerisinde yer alan şoför, pompa görevlisinden depoyu doldurmasını istedi. Pompa görevlisi araçta plaka olmadığını fark edince şüphelense de plakanın ön camda takıl bir şekilde durduğunu görünce aracın yeni alınmış olduğunu düşünerek şoförün bu isteğini yerine getirdi.

Petrol fiyatları artınca yeni nesil hırsızlar: Depoyu fulledi, parayı ödemeden kaçtı!

PLAKANIN SAHTE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Dolum işlemi bitmesinin ardından aniden gaza basan sürücü parayı ödemeden hızla benzin istasyonundan uzaklaştı. Aracı durdurmak isteyen pompa görevlisi peşinden koşsa da yetişemedi. Olayın ardından aracın plakasını sorgulatan benzin istasyon görevlileri plakanın sahte olduğunu öğrendi.

Durumu güvenlik güçlerine bildiren çalışanlar hem sürücüden hem de araçtaki ikinci kişiden şikayetçi oldu. İş yerinin 820 TL'lik zararı olduğu öğrenildi.

Petrol fiyatları artınca yeni nesil hırsızlar: Depoyu fulledi, parayı ödemeden kaçtı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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