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Petrol fiyatlarında iki önemli gelişme yaşanıyor! Motorin ve benzinde indirim beklentisi
Dünyada yaşanan ekonomik sorunlar ve devam eden savaşlar yüzünden petrolde fiyatların tavan yapması beklenirken, Petrol için iki önemli gelişme yaşanarak Motorin ve Benzinde indirim beklentisi artı.
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