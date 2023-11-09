Petrol fiyatlarında iki önemli gelişme yaşanıyor! Motorin ve benzinde indirim beklentisi

Brent petrol fiyatları son bir haftada talep endişeleriyle 87 dolardan 80 doların altına kadar geriledi.

Petrol fiyatları, Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve kışa yönelik talep endişeleri ve ABD'de benzin tüketimindeki düşüş beklentisinin talep görünümünün kötüleştiğini gösteren bir dizi göstergeye eklenmesiyle üç ayın en düşük seviyesinde kaldı.

87 dolar seviyelerinde işlem gören petrol gelen verileri sonrası 80 doların altına kadar düştü. Brent Petrol 79,91 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün benzin ve motorine indirim olarak yansıması beklenirken sektör temsilcilerinden bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.