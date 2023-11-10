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Petrolde fiyatlar tepetaklak, Akaryakıtta indirim bekleniyor
Brent Petol fiyatlarının 87 dolardan 81,43 dolara kadar düşmesi akaryakıtta da indirim yapılacağı belirtilerek benzin ve motorin fiyatları güncellendi işte o rakamlar.
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