Petrolde fiyatlar tepetaklak, Akaryakıtta indirim bekleniyor

Brent Petol fiyatlarının 87 dolardan 81,43 dolara kadar düşmesi akaryakıtta da indirim yapılacağı belirtilerek benzin ve motorin fiyatları güncellendi işte o rakamlar.

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Petrolde fiyatlar tepetaklak, Akaryakıtta indirim bekleniyor 1

Brent petrol fiyatlarında gerileyiş sürüyor. 87 dolardan 81.43 dolara kadar düşen petrol fiyatları, benzin ve motorinde indirim beklentilerini oluşturdu.

Petrol fiyatları, son üç ayın en düşük seviyesinde kaldı. 87 dolar seviyelerinde işlem gören petrol 81.43 dolara kadar geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

En son brent petrol 84-85 dolar bandında işlem görürken geçen hafta motorine 1.57 TL ve benzine 0.67 kuruşluk bir indirim gelmişti.

10 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları şöyle:

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